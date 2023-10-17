Мины, обнаруженные близ места взрыва грузовика. Скриншот фото Минобороны Азербайджана от 22.04.23, https://mod.gov.az/ru/news/azerbajdzhanskie-voennosluzhashie-podorvalis-na-mine-proizvedyonnom-v-armenii-47408.html

17 октября 2023, 06:19

Азербайджанские саперы нашли более 500 мин

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В районах, перешедших под контроль Азербайджана, саперы нашли за неделю 85 противотанковых и 496 противопехотных мин.

Как писал "Кавказский узел", с ноября 2020 года по конец июля 2023 года в зоне карабахского конфликта на минах, согласно официальным данным властей Азербайджана, подорвались 303 жителя страны. Семь общественных организаций Азербайджана 4 августа обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны. В начале августа стало известно, что правительство Великобритании выделило дополнительно 500 тысяч фунтов стерлингов на программу разминирования в четырех районах Азербайджана, куда возвращаются вынужденные переселенцы.

Агентство Азербайджана по разминированию ANAMA отчиталось о разминировании территорий, которые перешли под контроль Азербайджана, за неделю с 9 по 15 октября, сообщает 16 октября oxu.az.

По данным организации, была обнаружены и обезврежены 85 противотанковых и 496 противопехотных мины, а также 1 732 неразорвавшихся боеприпаса. Всего за неделю была разминирована территория площадью 631 га.

После окончания 44-дневной войны 10 ноября 2020 года в результате подрыва мин пострадали 333 жителей Азербайджана (с учетом сегодняшнего инцидента), в том числе 65 погибли, 268 получили травмы, сообщили в Генпрокуратуре. 

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Примечание:

"Мирный житель погиб при взрыве мины в Тертерском районе", "Азербайджанские силовики обвинили карабахских военных в минировании мостов", "Двое азербайджанских военных погибли после подрыва мины".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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