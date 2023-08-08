08 августа 2023, 21:51

Великобритания увеличила помощь на разминирование в Азербайджане

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Правительство Великобритании выделило дополнительно 500 тысяч фунтов стерлингов на программу разминирования в четырех районах Азербайджана, куда возвращаются вынужденные переселенцы. 

Как писал "Кавказский узел", с ноября 2020 года по конец июля 2023 года в зоне карабахского конфликта на минах, согласно официальным данным властей Азербайджана, подорвались 303 жителя страны. Семь общественных организаций Азербайджана 4 августа обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны.

Правительство Великобритании выделило дополнительно 500 тысяч фунтов стерлингов на поддержку разминирования в Азербайджане, сообщил посол этой страны в Азербайджане Фергюс Олд. Видеообращение дипломата опубликовано на его странице в Twitter и на странице дипмиссии в Facebook*.

По словам Олда, дополнительное финансирование в рамках партнерства с ANAMA (Агентство по разминированию Азербайджана) и Программой развития ООН поможет усилить потенциал Азербайджана по разминированию и обеспечить безопасность людей, которые возвращаются в родные места, покинутые ими в результате конфликта.

"Великобритания, начиная с 2020 года, выделила Азербайджану на борьбу с минами порядка 1,5 млн фунтов стерлингов", - отметил Олд. По словам посла, при поддержке Великобритании проводились разминирования в четырех районах – Тертерском, Агдамском, Физулинском и Геранбойском, было обнаружено 3185 неразорвавшихся военных снарядов.  

“Наши исследования, проведенные совместно международными партнерами и ANAMA, показали, что из 187 сел на этой территории 112 все еще опасны для жизни», - подчеркнул дипломат. Великобритания разделяет мнение, что разминирование является первым шагом для безопасного и устойчивого возвращения вынужденных переселенцев, добавил Олд.

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Примечание:

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Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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