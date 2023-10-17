Прекращено дело Виталия Баласаняна

17 октября 2023, 04:23

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Дело бывшего секретаря Совбеза Нагорного Карабаха Виталия Баласаняна прекращено из-за отсутствия состава преступления, сообщил его адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 февраля стало известно, что бывший секретарь Совбеза Нагорного Карабаха Виталий Баласанян, который был освобожден от должности в начале января, обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями. 13 июля Баласанян был задержан. 14 июля суд оставил Баласаняна на свободе, в тот же день он был госпитализирован из-за проблем с сердцем. 18 июля адвокат сообщил, что Баласанян отказался признать вину.

Уголовное дело в отношении бывшего секретаря Совбеза Нагорного Карабаха Виталия Баласаняна прекращено, сообщает 15 октября news.am со ссылкой на адвоката Баласаняна Рафаэла Мартиросяна.

Дело Баласаняна прекращено, по словам адвоката, ввиду отсутствия состава преступления. При этом адвокат уточнил, что само решение он пока не получил, пишут "Новости-Армения".

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