Виталий Баласанян отказался признать вину

18 июля 2023, 19:48

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Бывшему секретарю Совета безопасности Нагорного Карабаха генералу Виталию Баласаняну предъявлены обвинения в применении насилия против представителя власти, хищении и в незаконном хранении оружия. Баласанян, который находится на свободе, отказался признать вину, сообщил его адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 февраля стало известно, что бывший секретарь Совбеза Нагорного Карабаха Виталий Баласанян, который был освобожден от должности в начале января, обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями. 13 июля Баласанян был задержан. 14 июля суд оставил Баласаняна, в тот же день он был госпитализирован из-за проблем с сердцем.

Бывшему секретарю Совета безопасности Нагорного Карабаха генералу Виталию Баласаняну предъявлены обвинения по трем статьям, сообщил его адвокат Рафаел Мартиросян. "Обвинения касаются применения неопасного для жизни или здоровья насилия в отношении представителя власти, незаконного хранения оружия, боеприпасов и наркотических средств", - привело его слова агентство "Новости Армения"

По его словам, Баласанян проходит в качестве обвиняемого еще по одному уголовному делу, возбужденному несколько месяцев, касательно хищения имущества в особо крупных размерах. Адвокат подчеркнул, что Баласанян не признает выдвинутые против него обвинения, говорится в публикации.

17 июля суд первой инстанции общей юрисдикции Нагорного Карабаха отклонил ходатайство об аресте. Баласанян находится на свободе, проинформировало "Арменпресс" со ссылкой на адвоката генерала.

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