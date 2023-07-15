Адвокат сообщил о госпитализации Баласаняна

15 июля 2023, 04:00

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Суд оставил под стражей бывшего секретаря Совета безопасности Нагорного Карабаха Виталия Баласаняна, из-за проблем с сердцем он был госпитализирован, сообщил адвокат Рафаел Мартиросян.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 февраля стало известно, что бывший секретарь Совбеза Нагорного Карабаха Виталий Баласанян, который был освобожден от должности в начале января, обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями. 13 июля Баласанян был задержан.

Адвокат Виталия Баласаняна Рафаел Мартиросян сообщил 14 июля, что суд отклонил ходатайство об изменении ему меры пресечения и оставил его под стражей, пишут "Новости-Армения".

Генпрокуратура Нагорного Карабаха сообщила, что Баласаняну инкриминируются угрозы применения опасного для жизни и здоровья насилия в отношении сотрудников Службы национальной безопасности (часть 1 статьи 337 УК Нагорного Карабаха), которые проводили обыск у него дома. Что касается сына, брата и племянника Баласаняна, то, по данным ведомства, они применили к сотрудникам СНБ неопасное для жизни насилие и пытались помешать их работе. Произошло это в то время, когда Баласаняна увозили.

Позднее Мартиросян сообщил, что Баласанян госпитализирован. Журналистам он заявил. что у Баласаняна проблемы с сердцем, проводится обследование, информирует news.am.

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