17 октября 2023, 03:24

Военный из Владикавказа осужден условно за незаконный оборот оружия

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд во Владикавказе приговорил к трем с половиной годам условного срока мобилизованного Николая Костина, который привез из Украины пистолет.

Мобилизованный из Северной Осетии Николай Костин признан виновным в незаконном обороте оружия и боеприпасов.

По данным следствия, Костин привез оружие из Украины в мае пистолет с восемью патронами. Произошло это в ходе разминирования местности. В ходе СВО он получил ранение, был эвакуирован в Россию, куда взял с собой пистолет. Об оружии в полицию сообщила супруга после бытового конфликта, пишут 16 октября "Кавказ.Реалии"*.

Командование войсковой части попросило назначить ему не связанное с лишением свобода. Суд приговорил Костина к трем с половиной годам условного срока.

В приговоре, опубликованном на сайте Владикавказского гарнизонного военного суда, указано, что Николаю Костину предъявлено обвинение по части 1 статьи 222 УК РФ . Суд принял во внимание, что Костин характеризуется на военной службе положительно, имеет ведомственные награды, мать-инвалида.

Отметим, что максимальное наказание по указанной статье - лишение свободы на срок до 15 лет.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 15 октября стало известно, что военный суд в Махачкале приговорил к семи годам лишения свободы условно контрактника Мусу Мусаева, признав его виновным по делу о незаконной торговле оружием.

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Примечание:

"Военному из Кабардино-Балкарии отказано в справке о ранении на Украине", "Оставлен в силе приговор офицеру из Северной Осетии за уклонение от службы", "Суды в Чечне продемонстрировали ужесточение подхода к дезертирству".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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