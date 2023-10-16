Группа граждан Армении эвакуирована из Израиля

16 октября 2023, 17:43

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В Ереван из Тель-Авива доставлены спецрейсом 190 граждан Армении и этнических армян, попросивших об эвакуации из зоны боевых действий.

Как писал "Кавказский узел", к 13 октября семь уроженцев Азербайджана погибли в результате боевых действий в Израиле. Из Израиля эвакуированы 72 этнических азербайджанца, заявило посольство в Тель-Авиве. 14 октября один из лидеров оппозиционной грузинской партии призвал немедленно обеспечить перевозку на родину проживающих в Израиле граждан Грузии. 15 октября из Израиля в Тбилиси прибыл рейс с гражданами Грузии и этническими грузинами - гражданами Израиля.

Сегодня в Ереван прибыл специальный авиарейс из Тель-Авива с эвакуированными 190 этническими армянами, в том числе гражданами Армении. Перевозка 120 взрослых и 70 детей была организована правительством Армении из соображений их безопасности, сообщает "Новости-Армения".

По данным МИД Армении, спецрейс из Тель-Авива организован для добровольного переезда граждан Армении и членов их семей. Список пассажиров был составлен на основании заявлений, поданных в посольство Армении в Израиле и МИД Армении "с учетом хронологии подачи заявлений, наличия детей и принципа неразлучения с семьей". По состоянию на сегодня, у МИД нет информации о гражданах Армении и этнических армянах среди жертв военных действий, пишет News.am.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, в том числе по гражданским объектам. Армия обороны Израиля в ответ начала военную операцию "Железные мечи" против "Хамаса", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

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