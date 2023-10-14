Акция протеста дальнобойщиков в Дагестане. Стоп-кадр видео, опубликованного 14.10.23 в сообществе "Голос Дагестана" "ВКонтакте", https://vk.com/golos_dagestan

14 октября 2023, 21:17

Пользователи соцсети усомнились в результативности протестов дагестанских дальнобойщиков

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Акция дальнобойщиков, протестующих против поборов в Иране, создала проблемы на дорогах Дагестана, при этом результативность подобных протестов сомнительна, отметили комментаторы в соцсети.

Как писал "Кавказский узел", более 100 фур приняли участие в автопробеге Манас-Махачкала-Манас в связи с поборами и дискриминацией российских водителей в Иране. Участники акции рассказали, что дальнобойщики не раз обращались в консульство России, однако обращения не принесли результата. По их словам, на месте финиша их жалобы выслушали силовики, которые пообещали сообщить о проблемах дальнобойщиков чиновникам.

Видео, на котором колонна большегрузов, подавая звуковые сигналы, движется по дороге, было опубликовано в сообществе "ВКонтакте" "Голос Дагестана", у которого насчитывается 178 тысяч подписчиков. Публикация к 21.10 мск набрала 81 комментарий.

Ряд комментаторов поинтересовались, к какому результату может привести подобная акция. "От этого польза есть?" - спросил пользователь с ником Дикий Хасбула. "Что толку от этих митингов и акций?" - поинтересовалась Аидочка Юсуфова. "И что, помогло? Не понимаю такие акции", - написала Zarema Gulmet. "Выражают свою позицию, как могут. Это лучше, чем молчать", - ответил ей Ибрагим Саидов.

Формат акции возмутил пользователя Хабиба Исаева. "Они создали беспредел на и так забитых дорогах Махачкалы для своих же братьев, чтобы с Ираном вопрос решить?" - спросил он.

Ряд пользователей отметили безрезультативность протестов. "Они также бибикали, когда "Платон" вводили, когда на соляру цены подскочили. Биии-бии-биии заставит Иран отменить свои законы, как тогда помогло с "Платоном" , акцизом на топливо и налогом на транспорт. Главное - громче бибикать", - отметил Джанбулат Зайналбеков.

"Кавказский узел" также писал, что в Дагестане в 2017 году прошли самые массовые акции всероссийского протеста дальнобойщиков против системы "Платон". Власти задействовали против протестующих полицию, Росгвардию и военных, а также пытались достичь компромисса с недовольными. Несмотря на массовые протесты, к началу 2018 года грузоперевозчики Дагестана зарегистрировали в системе тысячи машин, говорится в справке "Кавказского узла" "Дальнобойщики против "Платона": сдулся ли протест?".

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Примечание:

"Предприниматели в Калмыкии лишаются бизнеса из-за реконструкции трассы", "Дальнобойщику из Дагестана оказана помощь в Хабаровском крае", "Водители из Ставрополья и Дагестана указали на усиление контроля при въезде в Чечню".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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