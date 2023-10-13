Водители большегрузов устроили автопробег в Дагестане из-за притеснений в Иране

13 октября 2023, 17:30

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Более 100 фур принимают участие в автопробеге Манас-Махачкала-Манас, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из его участников. По его словам, дальнобойщики не раз обращались в консульство России в связи с поборами и дискриминацией российских водителей в Иране, однако обращения не принесли результата.

Больше ста большегрузов, собравшись в окрестностях села Манас Карабудахкентского района, едут в направлении Махачкалы, чтобы потом вернуться обратно в Манас, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из участников автопробега.

По его словам, автопробег призван привлечь внимание российских чиновников к положению водителей большегрузов в Иране. Он отметил, что дальнобойщики сталкиваются с поборами на территории Ирана и целенаправленной дискриминацией со стороны иранских таможенных служб.

Неоднократные обращения дальнобойщиков в российские консульства не дали результатов. Обращения были как в устной, так и в письменной форме, сообщил участник пробега.

Он надеется, что этот автопробег поможет привлечь внимание дипломатических служб, способных влиять на положение российских дальнобойщиков в Иране. По данным на 16.35 мск колонна продолжает движение в сторону Махачкалы.

"Кавказский узел" также писал, что в Дагестане в 2017 году прошли самые массовые акции всероссийского протеста дальнобойщиков против системы "Платон". Власти задействовали против протестующих полицию, Росгвардию и военных, а также пытались достичь компромисса с недовольными, говорится в справке "Кавказского узла" "Дальнобойщики против "Платона": сдулся ли протест?".

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