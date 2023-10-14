Защита обжаловала отказ отменить розыск и арест сочинки Нуцерхановой

14 октября 2023, 11:33

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Защита лишь спустя восемь месяцев получила отказ апелляционной инстанции отменить решение о розыске и аресте сочинки Анны Нуцерхановой, обвиняемой в мошенничестве. В кассационной жалобе адвокат потребовал восстановить пропущенный срок обжалования и вернуть дело на пересмотр в суд первой инстанции.

Как писал "Кавказский узел", 20 августа жительница Сочи Анна Нуцерханова, обвиняемая в мошенничестве, подала в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции жалобу на постановление Центрального суда Сочи от 20 января 2023 года о ее розыске и аресте. Она указала, что апелляционное постановление от 10 февраля ей до сих пор не направлено, а заявление адвоката о его выдаче проигнорировано районным судом. "Не имея никакой возможности ознакомиться с данным апелляционном постановлением <...>, будучи с ним категорически не согласной, я сочла необходимым подать предварительную кассационную жалобу, которая будет дополнена, когда апелляционное постановление от 10 февраля 2023 года будет мне либо моему единственному адвокату-защитнику Костюк С.А. выдано", - написала сочинка.

Согласно предварительной кассационной жалобе Нуцерхановой, суд первой инстанции и Краснодарский краевой суд 10 февраля не дали оценку тому факту, что состояние здоровья освобождает ее от заключения, а также нарушили права ее несовершеннолетних детей. Постановлением апелляционной инстанции сына и дочь Нуцерхановой, родившихся от разных отцов, решено передать ее бывшему мужу, местонахождение которого Нуцерхановой неизвестно. "Отец [сына] погиб в аварии. Суд апелляционной инстанции не дал оценку тому факту, что моему сыну мой бывший супруг [отец дочери] чужой человек. Он не его отец, не его опекун, никогда им не был", - рассказала она.

Суд Центрального района Сочи выдал адвокату Анны Нуцерхановой Сергею Костюку апелляционное определение, вынесенное 10 февраля, лишь 13 октября, то есть более чем через восемь месяцев после его вынесения. При этом срок обжалования этого судебного акта составляет шесть месяцев, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Костюк.

Адвокат рассказал, что многократно обращался в суд за получением постановления, но ему под разными предлогами отказывали. По его словам, 13 октября он подал кассационную жалобу в интересах Анны Нуцерхановой, к которой приложил заявление о «восстановлении пропущенного срока», с указанием причин, не связанных с виной обвиняемой. Копия кассационной жалобы адвоката имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Сама Анна Нуцерханова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что также многократно и безуспешно отправляла заявления и ходатайства в краевой и районный суды с просьбой выдать ей постановление для обжалования. Поэтому, не имея возможности в отведенный для обжалования срок подать жалобу, она была вынуждена подать предварительную кассацию, также за пределами установленного срока обжалования.

Уведомления о дате рассмотрения жалобы она не получила и не знает, принял ли кассационный суд ее жалобу к рассмотрению. Анна Нуцерханова считает, что ее права нарушаются судьями, которые не реагируют на ее заявления, и объявлением ее в розыск, несмотря на ее доводы о наличии детей и тяжелых заболеваний. При этом она утверждает, что никогда не скрывалась ни от суда, ни от следствия, а находилась в больнице на лечении, когда решение об аресте и розыске было принято. Нуцерханова добавила, что находится с детьми "по фактическому месту пребывания", которое она от властей не скрывает, а передать детей невозможно, потому что отец одного ребенка умер, а местонахождение другого она не знает. Кроме того, женщина подчеркнула, что не лишена родительских прав.

В постановлении апелляционной инстанции, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", говорится о решении оставить в силе постановление Центрального райсуда, которым Анна Нуцерханова объявлена в розыск, и ей изменена мера пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

"Апелляционное постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в течение шести месяцев со дня вступления постановления в законную силу, а подсудимой, содержащейся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ей копии апелляционного постановления. Подсудимая вправе ходатайствовать о своем участии в суде кассационной инстанции", - указано в постановлении.

Обосновывая свое решение, суд апелляционной инстанции сослался на требование прокурора, которая «просила постановление суда оставить без изменения, а доводы апелляционной жалобы без удовлетворения, так как подсудимая нарушила условия подписки о невыезде и надлежащем поведении». Просьбу самой Нуцерхановой и ее адвоката о том, что ее малолетний ребенок был болен, суд не принял во внимание.

В жалобе, поданной 13 октября, вместе с просьбой о восстановлении срока обжалования Сергей Костюк указал, что Анна Нуцерханова направила документы, подтверждающие болезнь ее малолетнего ребенка, а защита также ходатайствовала об исследовании электронных копий документов и о запросе в медучреждение, в чем суд отказал без объяснения мотивов своего решения.

Как указал суд в постановлении, гособвинитель заявил ходатайство об объявлении подсудимой в розыск и изменении меры пресечения на заключение под стражу, поскольку ее действия "направлены на затягивание процесса и воспрепятствованию осуществления производства" по уголовному делу. Однако, указал в жалобе адвокат, это не соответствует действительности, поскольку гособвинитель привел в обоснование только один довод - что Нуцерханова не явилась на судебное заседание без уважительной причины, тогда как у нее был больничный.

Адвокат попросил отменить постановления районного и краевого судов и "направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции со стадии судебного разбирательства", указано в поданной кассационной жалобе.

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