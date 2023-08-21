Анна Нуцерханова подала кассационную жалобу на розыск и арест

21 августа 2023, 04:27

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Сочинка Анна Нуцерханова, обвиняемая в мошенничестве, подала жалобу на постановление о розыске и аресте в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции. По ее словам, нижестоящие суды не дали оценку тому факту, что состояние здоровья освобождает ее от заключения, а также нарушили права ее несовершеннолетних детей.

Как писал "Кавказский узел", сочинка Анна Нуцерханова обвинена в мошенничестве после того, как отказалась оказывать юридические услуги бизнесменами, построившим бетонный завод в особо охраняемой территориальной зоне. Суд наложил арест на имущество ее бабушки Татьяны Кинщак, несмотря на то, что к нему Нуцерханова не имеет никакого отношения. 2 мая суд в Краснодаре отказал Нуцерхановой в апелляции по поводу ареста имущества ее бабушки.

20 августа обвиняемая в мошенничестве Анна Нуцерханова через сайт "Госуслуги" подала в судебную коллегию по уголовным делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции жалобу на постановление о розыске и аресте от 20 января 2023 года (копия жалобы имеется в распоряжении "Кавказского узла").

В своей жалобе она попросила «апелляционное постановление от 10 февраля 2023 года суда апелляционной инстанции Краснодарского краевого суда на постановление о розыске и аресте от 20 января 2023 года Центрального районного суда отменить».

«10 февраля 2023 года судьей апелляционной инстанции Краснодарского краевого суда по уголовным делам <...> было вынесено апелляционное постановление по апелляционной жалобе на постановление о розыске и аресте от 20 января 2023 года <...> Данное апелляционное постановление мне до сих пор не направлено, заявление моего адвоката о выдаче апелляционного постановления от 10 февраля 2023 года Центральным районным судом города Сочи проигнорировано. Не имея никакой возможности ознакомиться с данным апелляционном постановлением <...>, будучи с ним категорически не согласной, я сочла необходимым подать предварительную кассационную жалобу, которая будет дополнена, когда апелляционное постановление от 10 февраля 2023 года будет мне, либо моему единственному адвокату-защитнику Костюк С.А. выдано. Данное постановление считаю незаконным и необоснованным, вынесенным с нарушением закона и моих прав», - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Анна Нуцерханова.

Она также рассказала, что судом апелляционной инстанции, равно как и судом первой инстанции, совершенно не была дана оценка тому факту, что она имеет заболевания, которые включены в утвержденный перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Речь о болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани. По словам Нуцерхановой, она "больна хроническим остеомиелитом малоберцовой, большеберцовой кости" и "данный диагноз подтвержден документально".

Адвокат Сергей Костюк подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что данное заболевание включено в перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Он так же отметил, что у его подзащитной есть и другие диагнозы, опасные для ее жизни и здоровья и освобождающие от заключения, о чем он так же направил предварительную кассационную жалобу со своей стороны.

Анна Нуцерханова также рассказала, что нарушаются арестом и розыском не только ее права, но права ее малолетних детей. "Судьи не дали оценку и не проверили тот факт, что я являюсь матерью двоих детей <...> Апелляционным постановлением оба ребенка от разных отцов были переданы моему бывшем мужу <...>, местонахождение которого мне не известно, алименты на содержание нашей общей дочери он не платит. Отец [старшего ребенка] погиб в аварии. Суд апелляционной инстанции не дал оценку тому факту, что моему сыну <...> мой бывший супруг [...] чужой человек. Он не его отец, не его опекун, никогда им не был", - рассказала она.

По ее словам, постановление суда несправедливо в отношении детей. "Я считаю, что данное постановление наказывает несправедливо не только меня, но и моих детей, в первую очередь моего сына. Убеждена, что это сделано незаконно и ничем не обосновано, так как сам повод для данного постановления о моем аресте и розыске в том, что я не явилась на заседание в суд первой инстанции 20 января 2023 года по уголовному делу в отношении меня, так как была на больничном листе, на лечении с диагнозом вирусная пневмония средней тяжести, о чем уведомляла суд первой инстанции заранее, прилагала документы и даже КТ исследование, которое подтверждало диагноз и констатировало поражение легкого на 20%. Более того, я имела адвоката по соглашению Костюк С.А., который в данный день 20 января 2023 года был занят в другом судебном процессе, назначенном ранее, о чем он заранее уведомил суд. Но, невзирая на это, суд первой инстанции назначил мне бесплатного адвоката <...>, который, не знакомясь с десятью томами уголовного дела, сразу приступил к моей защите. Ни со мной, ни с адвокатом Костюк С.А. он не связался. О том, что в отношении меня 20 января 2023 года было вынесено постановление о моем розыске и аресте, он не сообщил, также не обжаловал", - рассказала Нуцерханова.

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