Акция дальнобойщиков в Дагестане привлекла внимание силовиков

13 октября 2023, 23:17

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Необоснованные штрафы и поборы на иранской таможне вынудили водителей большегрузов провести автопробег в Дагестане, чтобы добиться помощи властей. Участники акции рассказали, что на месте финиша их жалобы выслушали силовики, которые пообещали сообщить о проблемах дальнобойщиков чиновникам.

Как писал "Кавказский узел", более 100 фур приняли участие в автопробеге Манас-Махачкала-Манас в связи с поборами и дискриминацией российских водителей в Иране. Участники акции рассказали, что дальнобойщики не раз обращались в консульство России , однако обращения не принесли результата.

Всего в автопробеге сегодня участвовало более 200 большегрузных автомобилей, рассказал участник акции Абдул. Из Манаса они колонной отправились в Махачкалу, а затем вернулись обратно. На месте, куда они вернулись, присутствовали сотрудники полиции и ГИБДД. К водителям приехали высокопоставленные представители МВД, которым участники автопробега озвучили свои проблемы. Силовики обещали, что доведут требования до вышестоящих чиновников, сказал Абдул корреспонденту "Кавказского узла".

Цель автопробега - привлечь внимание дагестанских чиновников к проблеме водителей-дальнобойщиков , чтобы те в свою очередь подняли вопрос на федеральном уровне о том, что происходит на границе с Ираном. "Мы хотим, чтобы на нашу проблему обратили внимание и чтобы решили (ее)",- отметил водитель.

За один рейс большегруза с заездом в Иран и выездом из него на взятки уходит не менее 400 долларов, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" участник акции Абдул. Многочисленные обращения в правоохранительные органы Ирана на месте, а также в консульства России в Иране не дают никаких результатов, признался Абдул, а количество поборов и их величина постоянно возрастает, сообщил он.

Сам Абдул вернулся из Ирана менее 20 дней назад, он вез в Москву фрукты. По его словам, во время этой поездки он потратил 400 долларов на взятки. "Не включая официальные деньги, которые я трачу, это ещё 400 долларов. Это примерно 40 тысяч рублей российскими деньгами", - рассказал дальнобойщик.

Гаджи решил принять участие в пробеге, так как "устал терпеть иранский беспредел". Он отметил, что очереди на иранской таможне растягиваются на многие километры и многие водители там должны стоять в очереди не менее пяти дней. При этом грузовик-рефрижератор должен тратить солярку, даже если он стоит, чтобы держать соответствующую температуру в холодильнике. При выезде из таможни помимо всех параметров, которые считываются при проверке, измеряется также уровень солярки в баке. "Раньше был допуск 10 сантиметров (глубина наполненности топливного бака) и я мог выехать, чтобы холодильник (в котором находится груз) работал. Сейчас они этот допуск убрали", - рассказал водитель корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, за каждый один литр солярки, который остаётся в топливном баке, таможенники Ирана берут штраф. Если в баке остаётся примерно 100 литров, то штраф составляет примерно 100 долларов, сообщил водитель.

Также помимо поборов на проверках, сотрудники таможенных служб порой срывают номера, если водитель стоит в очереди и, например, отлучился. Для того, чтобы получить эти номера обратно , водитель должен разыскать сотрудника и за взятку получить номера обратно, сообщил водитель. "Я уже двадцать лет работаю за рулём, но такого беспредела как в Иране не видел", - сказал Гаджи. Последняя поездка в Иран у него состоялась 20 дней назад. В обе стороны он поехал с грузом. По его словам, на взятки у него ушло не менее 400 долларов.

Водитель по имени Мурад, также участвовавший в автопробеге, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что решил присоединиться к инициативе так как надеется, что и республиканские и федеральные чиновники обратят внимание на проблему. Мурад перестал ездить в Иран, в последний раз он был там шесть месяцев назад. "Я уже перестал туда ездить. Нервы не выдерживают", - рассказал он. Сейчас дальнобойщик предпочитает ездить в Азербайджан и Грузию.

Около 400 долларов уходит для уплаты всех взяток и каждый водитель, приехавший в Иран, сталкивается с этим, отметил другой водитель по имени Рашид. "Это все оплачивается из моего кармана и таких же людей как я, которые осуществляют перевозки", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Автомобили дальнобойщиков, которые стоят внутри "таможенного отстойника Ирана", обкрадываются неизвестными. При обращении в полицию заявления либо игнорируются, либо предпринимаются минимальные действия, рассказал он. "На территории таможни нет места, чтобы поесть и приходится выходить, пока оформляют машину", - пояснил водитель. Когда же водить возвращается обратно, стекло может быть разбито, из салона вынесены все вещи, а также ящик с инструментами для починки автомобиля. "Таких случаев сотни", - рассказал водитель.

Инфраструктурно место прохода через таможню не рассчитано на такой поток. В таможенном комплексе всего два туалета - один при въезде на территорию, второй при выезде, добавил он. Рашид подтвердил, что если водитель, стоящий в очереди на прохождение проверки, которая может растянуться более чем на двое суток, отлучается, например, в туалет, а очередь за время его отсутствия продвинулась на несколько метров, сотрудник таможни снимает номера. Получить их можно только после дачи взятки, рассказал водитель.

Рашид также посетовал, что практически все дальнобойщики вынуждены "выкупать свою солярку" у таможенников , из-за выстроенных там штрафных механизмов. Например, в последней своей поездке Рашид привез из России груз и, пройдя все необходимые проверки, выгрузил его в один из ангаров на территории иранской таможни. Затем, не выезжая с территории таможни, загрузив другой груз, выехал обратно в Россию. Однако, при выезде его оштрафовали за наличие солярки в топливном баке и для того, чтобы выехать с территории таможни со своим топливом в топливном баке , ему пришлось заплатить штраф в местной валюте. Штраф эквивалентен 200 долларам США, рассказал водитель. "Свою же солярку мы выкупаем у них через установленные ими же штрафы", - подчеркнул Рашид.

"Кавказский узел" также писал, что в Дагестане в 2017 году прошли самые массовые акции всероссийского протеста дальнобойщиков против системы "Платон". Власти задействовали против протестующих полицию, Росгвардию и военных, а также пытались достичь компромисса с недовольными, говорится в справке "Кавказского узла" "Дальнобойщики против "Платона": сдулся ли протест?".

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