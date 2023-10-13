Журналистам отказано в допуске на инаугурацию мэра Еревана

13 октября 2023, 15:42

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Мэрия Еревана не пустила представителей СМИ на церемонию вступления в должность главы города Тиграна Авиняна, где присутствовал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Авинян отметил, что мэрия не является местом встречи журналистов и чиновников.

Как писал "Кавказский узел", мэром Еревана по итогам голосования стал кандидат от правящей партии "Гражданский договор" Тигран Авинян. За него проголосовали 32 члена Совета старейшин. При этом на выборах в Совет старейшин "Гражданский договор" получил 24 из 65 мандатов, "Национальный прогресс" - 14 мандатов, "Мать Армения" - 12 мандатов, "Республика" – восемь мандатов, "Голос общества" – семь мандатов. Аналитики отметили, что, чтобы представитель партии занял пост мэра, партии премьер-министра придется вступать в коалиции. 18 сентября представители оппозиционных "Общественного голоса", "Национального прогресса" и блока "Мать - Армения" заявили о готовности создать оппозиционную коалицию. По мнению оппозиции, правящая партия утратила доверие ереванцев.

Напомним, опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики 16 сентября высказали предположение, что правящая сила заключит коалиционное соглашение с партией "Республика".

Журналистам не разрешили вход в мэрию Еревана на церемонию вступления в должность мэра города Тиграна Авиняна. Представители СМИ впервые не присутствуют на церемонии, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Авинян лично встречал гостей мероприятия и на недовольство журналистов отметил, что представители СМИ смогут принять участие на брифинге. От иных комментариев новоизбранный мэр воздержался. На инаугурации присутствовал также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

На брифинге, отвечая на вопрос, почему журналистам не разрешили присутствовать на церемонии, Авинян отметил, что велась прямая трансляция мероприятия. "Была обеспечена прямая трансляция, и все материалы, которые были сняты внутри, не только транслировались в прямом эфире, но и переданы журналистам. Это лишь организационный вопрос. Сейчас вы находитесь внутри здания мэрии, и здесь проходит брифинг. И тем не менее, мэрия не является местом встречи журналистов и других должностных лиц", - привело сегодня его слова News.Am.

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