Партия Пашиняна сумела добиться избрания мэром Еревана своего кандидата

10 октября 2023, 13:37

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Мэром Еревана по итогам голосования стал кандидат от правящей партии "Гражданский договор" Тигран Авинян. За него проголосовали 32 члена Совета старейшин.

Как сообщал "Кавказский узел", правящая партия Армении "Гражданский договор" по итогам голосования на выборах в Ереване получила 24 из 65 мандатов Совета старейшин. "Национальный прогресс" - 14 мандатов, "Мать Армения" - 12 мандатов, "Республика" – 8 мандатов, "Голос общества" – 7 мандатов. Чтобы представитель партии занял пост мэра, партии премьер-министра придется вступать в коалиции. 18 сентября представители оппозиционных "Общественного голоса", "Национального прогресса" и блока "Мать - Армения" заявили о готовности создать оппозиционную коалицию. По мнению оппозиции, правящая партия утратила доверие ереванцев.

Напомним, опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики 16 сентября высказали предположение, что правящая сила заключит коалиционное соглашение с партией "Республика".

Совет старейшин Еревана сегодня путем голосования избрал градоначальника. Как сообщает пресс-служба мэрии, единственным кандидатом на пост мэра столицы был Тигран Авинян от "Гражданского договора". В голосовании приняли участие 37 членов Совета старейшин Еревана от общего числа 65. Из них за Авиняна проголосовали 32 депутата. Пятеро были против. Недействительных бюллетеней не было.

В голосовании участвовали три фракции: "Гражданский договор", "Республика" и "Общественный голос".

"Фракции "Мата Армения" и "Национальный прогресс" бойкотировали первое заседание с целью провалить его и идти на повторные выборы.

Согласно Избирательному кодексу, выборы мэра Еревана проходят по пропорциональной системе. Совет старейшин в течение двух недель должен избрать мэра Еревана, если политическая сила по итогам голосования не получает большинство в Совете старейшин, что позволит ее кандидату автоматически избраться мэром. Если за этот срок не удается избрать мэра, полномочия Совета прекращаются и назначаются новые внеочередные выборы.

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