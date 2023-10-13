Школы Армении приняли более 13 тысяч детей из Карабаха

13 октября 2023, 01:50

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Все школы в Армении, где есть свободные места, принимают детей беженцев из Нагорного Карабаха на учебу, даже если у них отсутствуют документы. Также правительство утвердило программу упрощенного трудоустройства 1500 учителей из Нагорного Карабаха в армянские школы.

Как писал "Кавказский узел", после двухдневной военной операции Азербайджана почти все жители покинули Нагорный Карабах, в котором, по разным данным, жило около 120 тысяч человек. К 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. К 12 октября около 2,5 тысячи жителей Карабаха, прибывших в Армению во время массового исхода жителей непризнанной республики, уехали в другие страны.

19-20 сентября Баку провел военную операцию, в течение двух дней интенсивно обстреливая территорию Карабаха. В результате фактической капитуляции Степанакерта Азербайджан получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. 2 октября миссия ООН заявила, что в Карабахе остается от 50 до 1000 этнических армян. Оригинал заявления ООН, в котором приводятся такие цифры, опубликован на "Кавказском узле".

13 320 детей из Нагорного Карабаха поступили в школы Армении, из них 4 202 ребенка приняты в школы Еревана, сообщила заместитель министра образования страны Араксия Сваджян на пресс-конференции 12 октября.

По словам чиновницы, 2310 карабахских детей поступили в школы Котайкской области Армении, 1853 детей - в школы Араратской области. Остальные ученики распределены по другим областям страны в меньших количествах.

Сваджян добавила, что для устройства детей в школу родителям достаточно обратиться в ближайшее образовательное учреждение. Если в этих школах есть свободные места по лицензии, то детей без каких-либо сложностей примут в учебное заведение, даже если у них отсутствуют какие-либо документы. Узнать, в какой школе есть свободные места, можно в онлайн-режиме: на сайте Минобразования Армении опубликован список всех школ страны с указанием, скольких детей они еще могут принять.

Замминистра добавила, что из Нагорного Карабаха в Армению вынужденно перемещены 1500 учителей. Для их трудоустройства Минобразования разработало программу, которая предполагает упрощенный режим оформления на работу в школы Армении. На заседании правительства 12 октября эта программа была утверждена.

База вакансий, по словам Сваджян, уже составлена, и с 16 октября все учителя из Нагорного Карабаха получат возможность выбирать школы, где они смогут работать. Договор с вынужденно перемещенными учителями Минобразования будет заключать на два учебных года. К 12 октября из 1500 карабахских учителей зарегистрированы и внесены в базу данных Минобразования около 500 человек.

Определенные привилегии будут даны учителям, которые будут работать в Сюникской и Вайоцдзорской областях, а также в ряде общин Тавушской области Армении. "Они, кроме предусмотренных 30% надбавки получат еще и дополнительные 50 драмов ежемесячно", - отметила Араксия Сваджян.

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