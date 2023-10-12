Сторонники Саакашвили открыли общественную приемную в Тбилиси

12 октября 2023, 07:23

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В столице Грузии открылась общественная приемная Михаила Саакашвили, где люди могут оставить письма осужденному бывшему президенту и рассказать о своих проблемах, заявили в "Едином национальном движении".

Как писал "Кавказский узел", в августе член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе заявила, что начинает предвыборную кампанию от имени Михаила Саакашвили. Она пообещала, что все пожелания граждан во время встреч будут переданы ему непосредственно.

В Тбилиси открылся Общественный центр Михаила Саакашвили, где граждане могут оставлять письма третьему президенту. Член партии "Единое национальное движение" Софо Джапаридзе заявила на открытии центра, что будет вести общественную приемную Саакашвили.

"Каждую неделю я получаю много писем от господина президента, Миша [Саакашвили] интересуется, что думают люди, какая у них главная проблема, в том или ином районе, на той или иной улице. Нужно максимально услышать мнение людей", - сказала Джапаридзе в эфире телеканала "Мтавари архи", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Мать Саакашвили Джули Аласания поддержали идею открытия общественной приемной. "У людей очень много проблем, они придут в приемную Саакашвили со своими проблемами и поделятся ими, потом эти проблемы придут к адресату", - сказала она в эфире телеканала "Формула", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Она отметила, что состояние здоровья Михаила Саакашвили тяжелое. "К сожалению, состояние здоровья оставляет желать лучшего, потому что мышц нет вообще", - сказала она.

Сам Саакашвили прокомментировал открытие общественной приемной. "Каждый из вас шанс для Грузии, сила в единстве!", - написал в Facebook* Михаил Саакашвили, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 6 февраля суд в Тбилиси отказался отсрочить исполнение наказания или освободить Михаила Саакашвили. Ранее, 9 января, американский невропатолог заявил в суде, что состояние Саакашвили несовместимо с отбыванием наказания и смертельно опасно. У Саакашвили деменция, поражение периферической нервной системы, сдавливание спинного мозга и посттравматическое стрессовое расстройство, указал он. 2 марта апелляционный суд оставил в силе решение Тбилисского горсуда. 10 августа консилиум врачей, созванный омбудсменом Грузии, заявил, что показатели здоровья Саакашвили ухудшаются.

Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях можно узнать из биографической справки, подготовленной "Кавказским узлом". О том, чего следовало опасаться Саакашвили при возвращении на родину, говорилось в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?", а новости о событиях вокруг суда над политиком публикуются на странице "Саакашвили под судом".

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