Софо Джапаридзе начала предвыборную кампанию от имени Саакашвили

22 августа 2023, 02:53

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе заявила, что начинает предвыборную кампанию от имени третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Она пообещала, что все пожелания граждан во время встреч будут переданы ему непосредственно.

Представитель "Единого национального движения" Софо Джапаридзе объявила 21 августа, что начинает масштабную кампанию от имени Михаила Саакашвили по подготовке смены власти в стране.

"Я обращаюсь к каждому из сторонников «Единого национального движения», верных соратников Михаила Саакашвили, которые годами борются против "Грузинской мечты". Сегодня Михаил Саакашвили находится в плену. Для страны это вопрос национального достоинства, чтобы как можно быстрее покончить с этим пленом", - приводит ее слова "Мтавари Архи".

По ее словам, в рамках кампании, начало которой запланировано на 22 августа, она поедет "во все уголки по всей стране и будет слушать жителей от имени Михаила Саакашвили". "Михаил Саакашвили готов выслушать мнение каждого. Я обещаю, что письменное мнение каждого из вас поступит непосредственно к Михаилу Саакашвили, и мы все создадим очень большую формулу победы», - заявила Джапаридзе.

Председатель "Единого национального движения" Леван Хабеишвили пока никак не прокомментировал заявление Джапаридзе.

Бывший член фракции ЕНД в парламенте Хатия Деканоидзе заявила, что Саакашвили никуда из грузинской политики не нашел, но заявление Джапаридзе вызывает вопросы. "Возможно, стоит спросить у Софо Джапаридзе, является ли это отдельной кампанией или партийной - я не могу сказать, но фактор Михаила Саакашвили никуда не ушел из грузинской политик", - приводит ее слова "Грузия-онлайн".

По словам председателя комитета парламента Грузии по правам человека Михаила Сарджвелидзе, Саакашвили не может вести предвыборную кампанию. "Ему просто не осталось места в грузинской политике", - приводят его слова "Новости-Грузия".

Сарджвелидзе заявил, что иностранным гражданам запрещено участвовать в грузинской политике, и попытка сделать это является "неуважением к законодательству страны". При этом он затруднился пока сказать, нарушает ли заявленная Джапаридзе кампания данную норму законодательства. "Если это будет связано с участием Саакашвили в грузинской политике, это будет неправомерным актом", - добавил он.

"Кавказский узел" писал, что 6 февраля суд в Тбилиси отказался отсрочить исполнение наказания или освободить Михаила Саакашвили. Ранее, 9 января, американский невропатолог заявил в суде, что состояние Саакашвили несовместимо с отбыванием наказания и смертельно опасно. У Саакашвили деменция, поражение периферической нервной системы, сдавливание спинного мозга и посттравматическое стрессовое расстройство, указал он. 2 марта апелляционный суд оставил в силе решение Тбилисского горсуда. 10 августа консилиум врачей, созванный омбудсменом Грузии, заявил, что показатели здоровья Саакашвили ухудшаются.

Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях можно узнать из биографической справки, подготовленной "Кавказским узлом". О том, чего следовало опасаться Саакашвили при возвращении на родину, говорилось в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?", новости о событиях вокруг суда над политиком публикуются на странице "Саакашвили под судом".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.