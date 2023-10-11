Обвиняемый в мародерстве на Украине предстал перед судом в Ростове-на-Дону

11 октября 2023, 22:42

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Уголовное дело о мародерстве в особо крупном размере поступило в Ростовский гарнизонный военный суд. Военнослужащего Руслана Качлавова также обвиняют в превышении полномочий с применением насилия и оружия, хранении наркотиков и незаконном обороте оружия и взрывчатки.

В Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд поступило дело о мародерстве в отношении военного Руслана Качлавова, сообщила сегодня "Медиазона"*. По данным издания, это первое дошедшее до суда дело против военного по этой статье, которую ввели после начала военной операции на Украине.

Военнослужащий Руслан Качлавов также обвиняется в двух эпизодах превышения полномочий — с применением насилия и оружия, а также с тяжкими последствиями и корыстными побуждениями. кроме этого он обвинен в хранении наркотиков в крупном размере и незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывчатки с использованием служебного положения

Как следует из информации на сайте суда, дело Качлавова поступило в суд 11 октября, решение о заседании по делу пока не принято.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Ростове-на-Дону приговорил к 10 годам заключения военнослужащего Ильсура Аминева, который, по версии следствия, находясь в зоне спецоперации на Украине, расстрелял из автомата своего сослуживца.

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