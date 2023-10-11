Военный осужден в Ростове-на-Дону за убийство сослуживца

11 октября 2023, 08:24

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Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 10 годам заключения военнослужащего Ильсура Аминева, который, по версии следствия, находясь в зоне спецоперации на Украине, расстрелял из автомата своего сослуживца.

По версии следствия, 28 января мобилизованный Ильсур Аминев, находясь в зоне проведения военной операции на Украине, поспорил с сослуживцем и после этого выстрелили ему в голову несколько раз из автомата Калашникова. Аминев не мог покинуть боевую позицию и поэтому просидел рядом с трупом несколько дней.

Во время суда мобилизованный заявил, что произвел в сослуживца выстрелы, так как тот вел себя аморально – по словам Аминева, сослуживец выбросил его вещи из блиндажа. Новочеркасский гарнизонный военный суд приговорил Аминева к 10 годам колонии строгого режима, передали 10 октября "Кавказ. Реалии"*.

Аминев обжаловал решение суда в Южном окружном военном суде с просьбой снизить срок заключения. Адвокат Аминева просил суд учесть, что мобилизованный явился с повинной. Но Южный окружной военный суд оставил решение суда предыдущей инстанции без изменений.

Комментариев Ильсура Аминева или его представителей относительно решения суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 4 сентября родственники 48-летнего контрактника Михаила Пичугина пожаловались, что следователи не возбуждают уголовное дело о его смерти. По их словам, Пичугин проходил в Миллерово военную подготовку, где был избит силовиками, после чего умер.

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