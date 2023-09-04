Контрактник умер в Ростовской области после избиения военными

04 сентября 2023, 10:23

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48-летний контрактник Михаил Пичугин проходил в Миллерово военную подготовку, где был избит силовиками, после чего умер. Следователи не возбуждают уголовное дело, пожаловались родственники Пичугина.

По словам родных 48-летнего жителя Свердловской области Михаила Пичугина, 3 июня 2023 года он заключил контракт на военную службу сроком на два года. После заключения контракта, Пичугин бы отправлен на обучение в Оренбургскую область. Прибыв туда, по словам его сестры и жены, он стал жаловаться на побои.

Пичугин присылал супруге фотографии и видео, на которых показаны синяки на его лице. По ее словам, также он получил перелом пальцев, передал 3 сентября Telegram-канал "Агентство. Новости".

По словам супруги, в начале августа Пичугина перевели в пункт временной дислокации, расположенный рядом с городом Миллерово в Ростовской области. Там военнослужащий вместе с сослуживцами отправился на речку, и они стали выпивать. Это заметили следившие за порядком военные. Они приковали Пичугина наручниками к дереву и стали его избивать. После избиения он позвонил супруге и рассказал о том, что произошло.

Далее Пичугин был госпитализирован, 23 августа в больнице ему сделали операцию, на следующий день он умер.

О смерти Пичугина его родственники узнали не от командования военной части, а от его сослуживца. В морге брату военнослужащего сообщили, что Пичугин умер от черепно-мозговой травмы. Родственники при этом обнаружили на теле контрактника многочисленные следы от побоев и следы от наручников, сообщил 3 августа Telegram-канал "Осторожно, новости".

По мнению родственников Михаила Пичугина, с выдачей его тела специально затягивают, чтобы "спустить дело на тормозах". Они считают, что по этой же причине до сих пор не заведено уголовное дело о его смерти.

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