20 августа 2023, 06:41

Отряд территориальной обороны начали собирать в Ростовской области

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Ростовское движение ветеранов боевых действий "Оплот" начало формирование отряда территориальной обороны на случай прорыва украинских войск в регион и для борьбы с диверсантами. В отряд планируется набрать около 300 человек.

В Ростовской области началось формирование отряда территориальной обороны.

Ростовское региональное движение ветеранов боевых действий "Оплот" объявило о формировании Добровольческого казачьего батальона резерва территориальной обороны, пишет 19 августа "Панорама Ростов-на-Дону" со ссылкой на председателя движения Валерия Бову.

По его словам, решение сформировать отряд принято на случай прорыва ВСУ на территорию региона, а также для борьбы с диверсантами. Отряд получил название "Оплот-1", в него планируется набрать около 300 человек, предпочтение отдается родовым казакам. Они должны при этом иметь разрешение на владение оружием и хорошую физическую форму, информирует donnews.ru.

Ранее на базе движения "Оплот" велся набор в ЧВК "Вагнер", затем - контрактников в Росгвардию, пишет "Привет-Ростов".

Напомним, что, как писал "Кавказский узел", в октябре 2022 года президент России Владимир Путин ввел в ряде регионов России, в том числе в Ростовской области и Краснодарском крае, "средний режим реагирования", который, в частности, предусматривает проведение досмотра транспорта и ограничение свободы передвижения.

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Примечание:

"Жилой дом загорелся после падения беспилотника в Таганроге", "Два снаряда разорвались на территории Ростовской области", "Голубев заявил об отмене массовых новогодних мероприятий".

Автор: "Кавказский узел"

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