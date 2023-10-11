Сроки выплат пострадавшим от непогоды владикавказцам растянулись на пять месяцев

11 октября 2023, 14:11

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Власти Владикавказа пообещали в ноябре текущего года завершить выплаты местным жителям, пострадавшим от ливня в июне.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 июня глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что жителям Владикавказа и окрестных поселков, чьи дома были подтоплены во время непогоды, выплатят по 10 тысяч рублей.

Всем жителям Владикавказа, пострадавшим от непогоды в июне, компенсация будет выплачена до конца ноября, заявили власти города.

"По состоянию на 9 октября 2023 года выплаты пострадавшим в результате стихии, обрушившейся на Владикавказ в июне 2023 года, составили 26 млн рублей", – сообщила 10 октября администрация Владикавказа в своем телеграм-канале.

22 человека получили выплаты в размере 1,1 миллиона рублей из резервного фонда главы администрации Владикавказа. На погашение всех выплат будет получено дополнительное финансирование из бюджета республики в размере 13,5 миллиона рублей, сказано в сообщении.

Напомним, 18 июня спасатели сообщили, что частные дома во владикавказском поселке Южный оказались подтоплены после сильного ливня, три человека были эвакуированы. 19 июня из-за непогоды во Владикавказе и Пригородном районе был введен режим чрезвычайной ситуации. Местные жители пожаловались в соцсети на подтопленные улицы и раскритиковали чиновников за неработающие ливневки.

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