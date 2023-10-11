Гражданин Ирана осужден в Азербайджане за шпионаж

11 октября 2023, 06:38

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку признал гражданина Ирана Астана Бабака Солеймана виновным в шпионаже и приговорил к 12 годам.

Как писал "Кавказский узел", отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре-ноябре 2022 года обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности. 27 января было совершено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, был убит начальник службы безопасности и ранены два охранника. 3 апреля страны обменялись нотами протеста с обвинениями в пропаганде двух стран против друг друга. 6 апреля МИД Азербайджана объявил персонами нон-грата четырех сотрудников посольства ИРИ в Баку, а 5 мая МИД Ирана в ответ заявил о нежелательности пребывания в стране четырех азербайджанских дипломатов.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 10 октября вынесен приговор гражданину Ирана Астану Бабаку Солейману, пишет "Туран".

Солейман приговорен к 12 годам лишения свободы, его признали виновным в шпионаже (статья 276 УК Азербайджана). По данным следствия, 48-летний гражданин Ирана, задержанный в мае в Нахичеване, является сотрудником подразделения разведки Корпуса стражей Исламской революции. Он этнический азербайджанец, уроженец Тебриза, информирует caliber.az.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.