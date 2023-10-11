11 октября 2023, 05:42

Армянский военный задержан по подозрению в убийстве сослуживца

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В одной из воинских частей Армении выстрелом в голову убит рядовой-срочник Нарек Назарян. По подозрению в его убийстве задержан сослуживец.

9 октября в Военную полицию Министерства обороны Армении поступило сообщение о гибели военнослужащего сточной службы, рядового Нарека Назаряна.

По данным следствия, Назарян погиб от выстрела в голову, который произвел другой солдат-срочник. Инцидент произошел на боевой позиции, которая располагается в юго-восточном направлении одной из воинских частей, информирует 10 октября news.am.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 155 Уголовного кодекса Армении. По подозрению в совершении преступления задержан сослуживец Назаряна, информируют "Новости-Армения".

"Кавказский узел" также писал, что только за первую половину 2022 года в вооруженных силах Армении и Нагорного Карабаха погибли 30 военнослужащих, в том числе девять – в результате нарушения режима перемирия, семь военнослужащих погибли в ДТП, семь – из-за болезней, зарегистрированы четыре самоубийства или доведения до самоубийства, двое были убиты, еще один погиб в результате несчастного случая, говорится в отчете Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи.

Рост числа небоевых потерь в воинских частях говорит о системных проблемах в армянской армии, при этом власти отказываются привлекать гражданское общество к защите прав военнослужащих и к решению проблем, заявили в феврале 2022 года участники дискуссии в Ереване.

В феврале 2020 года армянские правозащитники отметили, что в вооруженных силах Армении укоренились принципы уголовной среды и атмосфера безнаказанности, которые способствуют неуставным отношениям.

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Примечание:

"Правозащитники привлекли внимание к росту небоевых потерь в армии Армении", "Карабахский солдат обвинен в причастности к гибели Ваграма Авагяна", "Парламент Армении одобрил ужесточение мер против суицидов в армии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

11 октября 2023, 06:38

11 октября 2023, 04:43

11 октября 2023, 03:45

11 октября 2023, 02:46

  • Пашинян заявил о сохранении внешнеполитического вектора Армении

    Армения не меняет внешнеполитический вектор, в армяно-российских отношениях ничего не аннулировано, заявил премьер-министр Никол Пашинян. Комментируя присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе, он заявил, что их перебазирование в Армению не планируется, а деятельность не связана дислокацией 102-й базы и российских пограничников.

11 октября 2023, 01:47

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