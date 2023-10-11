Армянский военный задержан по подозрению в убийстве сослуживца

11 октября 2023, 05:42

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В одной из воинских частей Армении выстрелом в голову убит рядовой-срочник Нарек Назарян. По подозрению в его убийстве задержан сослуживец.

9 октября в Военную полицию Министерства обороны Армении поступило сообщение о гибели военнослужащего сточной службы, рядового Нарека Назаряна.

По данным следствия, Назарян погиб от выстрела в голову, который произвел другой солдат-срочник. Инцидент произошел на боевой позиции, которая располагается в юго-восточном направлении одной из воинских частей, информирует 10 октября news.am.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 155 Уголовного кодекса Армении. По подозрению в совершении преступления задержан сослуживец Назаряна, информируют "Новости-Армения".

"Кавказский узел" также писал, что только за первую половину 2022 года в вооруженных силах Армении и Нагорного Карабаха погибли 30 военнослужащих, в том числе девять – в результате нарушения режима перемирия, семь военнослужащих погибли в ДТП, семь – из-за болезней, зарегистрированы четыре самоубийства или доведения до самоубийства, двое были убиты, еще один погиб в результате несчастного случая, говорится в отчете Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи.

Рост числа небоевых потерь в воинских частях говорит о системных проблемах в армянской армии, при этом власти отказываются привлекать гражданское общество к защите прав военнослужащих и к решению проблем, заявили в феврале 2022 года участники дискуссии в Ереване.

В феврале 2020 года армянские правозащитники отметили, что в вооруженных силах Армении укоренились принципы уголовной среды и атмосфера безнаказанности, которые способствуют неуставным отношениям.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

" писал