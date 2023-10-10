"Грузинская мечта" оспорила выводы Венецианской комиссии

10 октября 2023, 23:49

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Венецианская комиссия указала, что власти Грузии не выполнили самые важные пункты судебной реформы - в частности, о реформировании Высшего совета юстиции, отметили представители оппозиции. Депутаты от правящей партии назвали выполненными все конкретные рекомендации комиссии и не усмотрели в ее отчете критики.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня 2022 года Еврокомиссия опубликовала 12 рекомендаций для Грузии, при выполнении которых страна получит статус кандидата в члены Евросоюза, среди них - судебная реформа. 23 июня Совет Евросоюза принял решение признать европейскую перспективу Грузии и готовность предоставить стране статус кандидата в члены ЕС, "как только будут выполнены намеченные приоритеты". 1 сентября президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что евроинтеграция Грузии возможна к 2030 году, когда в стране завершатся подготовительные реформы. Во время встречи с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия требует от ЕС справедливого отношения в вопросе предоставления статуса страны-кандидата.

Венецианская комиссия опубликовала заключение о поправках к закону "Об общих судах", в котором говорится, что ранее комиссия выделила пять основных рекомендаций, но ряд из них еще не выполнены. "Комиссия приветствует некоторые поправки, принятые в июне 2023 года, а также поправки сентября 2023 года, но отмечает, что важные предыдущие рекомендации еще не были учтены", — говорится в документе Венецианской комиссии.

Так, необходимо выполнить первую основную рекомендацию, предполагающую всеобъемлющую реформу Высшего совета юстиции, - пересмотр его функций, процесса принятия решений и метода избрания членов. Невыполненной остается и вторая рекомендация, которая касается ограничения полномочий по переводу судей Высшего совета юстиции. Полностью выполнена лишь одна рекомендация, предполагающая пересмотр порядка увольнения судей. Четвертую и пятую рекомендации, касающиеся дисциплинарной ответственности судей, можно считать выполненными частично, сказано в документе.

Венецианская комиссия в очередной раз заявила, что приоритетом является комплексная реформа Высшего совета юстиции, которую правительство пока не проводило, отметила сегодня одна из лидеров партии "За Грузию" и депутат парламента Натия Мезришвили. ""Комплексный" - означает пересмотр полномочий, функций, принятия решений и процедур избрания членов. Рекомендации не будут выполняться с незначительными или техническими изменениями. Процесс реформ должен быть полноценным, всеохватывающим, с участием всех заинтересованных сторон. Без фундаментальной реформы совета нет независимости судебной системы, потому что совет сегодня контролирует все - от назначения судей - до снятия дисциплинарной ответственности", - написала она на своей странице в Facebook*.

"Язык" комиссии и используемая терминология становятся все более критичными и понятными, отметил юрист НПО "Центр социальной солидарности" Гуро Имнадзе Венецианская комиссия по сути делится всеми вопросами, которые годами поднимали гражданские организации необходимость деконцентрации судебной власти, принятия решений в Совете юстиции двумя третями голосова и создание Совета Юстиции с прозрачными, справедливыми и профессиональными критериями. "Комиссия также рассматривает механизм проверки решений. Фактически, впервые в контексте Грузии указывается на необходимость проверки, и это еще раз показывает, насколько низко доверие к нынешним членам Совета Юстиции" - написал он на своей странице в Facebook*.

"Мне искренне стыдно за высказывания наших законодателей, которые считают, что они сделали все возможное, чтобы доказать, что с системой правосудия все в порядке, а теперь осталось только "бонусные реформы", - добавил он.

"Грузинской мечте» нужен полный контроль над судом, Венецианская комиссия же еще хочет, чтобы повели себя по-европейски. Их интересы и интересы "Грузинской мечты" противоречат друг другу, заявил депутат "Гирчи" Яго Хвичия, комментируя заключение Венецианской комиссии. "Я не считаю себя наивным человеком, ожидающим такого реформирования, при котором они сами потеряют власть", - привело 10 октября слова Хвичия "Интерпрессньюс".

Иного мнения представители правящей партии. Окончательная оценка Венецианской комиссии подтвердила, что парламент Грузии полностью принял все рекомендации Комиссии, основанные на юридических заключениях, отметил председатель Комитета по правовым вопросам парламента Анри Оханашвили, "Окончательная оценка Венецианской комиссии подтвердила, что парламент Грузии полностью учел все рекомендации Венецианской комиссии, которые были основаны на юридических заключениях. С внесенными нами законодательными изменениями, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, был проведен масштабный пересмотр закона "Об общих судах"", - заявил он в интервью "Общественному вещателю".

Оханашвили подчеркнул, что утонен порядок избрания судей-членов Высшего совета, увеличен стаж работы по специальности для судей Верховного суда основания для командировок судей в другой суд, Установлен порядок выдачи соответствующих судебных актов любому заинтересованному лицу и т.д..

По словам Оханашвили, парламент Грузии не принял во внимание только рекомендации Венецианской комиссии, которые были представлены расплывчато, не были основаны на юридических заключениях или не соответствовали практике, сложившейся в странах ЕС. "Одна из расплывчатых рекомендаций была связана с фундаментальной реформой Высшего совета правосудия, которая была лишена какой-либо конкретики и о которой мы не получили разъяснения рекомендаций в ходе консультаций. Рекомендация Венецианской комиссии о фундаментальной реформе Высшего совета юстиции является более неоднозначной, поскольку та же комиссия в своих выводах в 2017 и 2018 годах оценивала законодательство, регулирующее деятельность Высшего совета юстиции. Парламент Грузии продолжит консультации с Европейской комиссией и готов принять во внимание все четко сформулированные рекомендации, будут основываться на юридических заключениях и будут соответствовать практике, сложившейся в странах ЕС», — перевел слова Оханашвили корреспондент "Кавказского узла".

Отчет Венецианской комиссии по своей сути не является критическим, уверен председатель Комитета парламента Грузии по правам человека Михаил Сарджвеладзе, прокомментировав заключение комиссии о реформе Высшего совета юстиции.



"Я лично думаю, что функции Совета юстиции определены Конституцией Грузии и определены две основные вещи: обеспечение независимости судебной власти, и второе, что также очень важно, это назначение и увольнение судей. Насколько необходимо переосмыслить эти две функции, на этот [вопрос] дает ответ дискуссия в рабочих группах. Я не думаю, что в Грузии существует сформировавшееся, зрелое мнение относительно того, что увольнение и назначение судей должно осуществляться кем-то иным, кроме Совета юстиции и судейского самоуправления. Я также не думаю, что нам следует трогать вопроса независимости судебной власти", — привела слова Саржвеладзе "Грузия Online" 10 октября.

Власти Грузии в преддверии решения о готовности страны к статусу кандидата в члены Евросоюза, опасаются народных протестов и намеренно охлаждают отношения с Западом, отметили грузинские эксперты, комментируя заявления Службы госбезопасности о подготовке государственного переворота.

18 сентября СГБ Грузии заявила о подготовке в стране госпереворота при поддержке из-за рубежа. По данным спецслужбы, одним из авторов плана является бывший замминистра МВД Грузии, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе. 29 сентября СГБ Грузии вызвала на допрос трех граждан Сербии – членов международного молодежного движения "Канвас", которое специализируется на стратегии ненасильственной борьбы. Оппозиция раскритиковала заявление СГБ.

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