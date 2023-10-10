Жители Каспийска посетовали на рост расходов из-за повышения цен на проезд

10 октября 2023, 17:16

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Власти Каспийска объяснили намеченное повышение цен на проезд в маршрутках решением перевозчиков в связи сростом стоимости топлива и запчастей. Маршруток приходится долго ждать и ехать в переполненном транспорте, а возросшие расходы на транспорт скажутся на семейном бюджете, пожаловались жители города.

Как писал "Кавказский узел", в соцсети распространилось объявление о повышении с 1 ноября стоимости за проезд в маршрутках Каспийска до 25 рублей. Горожане в комментариях назвали рост тарифа необоснованным, а также пожаловались на антисанитарию в маршрутках и на несоблюдение их водителями графика движения.

В администрации Каспийска подтвердили предстоящее повышение цен в городских маршрутных такси с 20 до 25 рублей. Основная причина – выросшая цена на топливо и запчасти, пояснили в мэрии. Представитель горадминистрации отметил, что стоимость проезда 25 рублей - более низкая, чем в других городах республики. К примеру, в Хасавюрте она составляет 28 рублей.

В мэрии уточнили, что цены утверждают владельцы частных транспортных компаний после согласования с администрацией города. Всего в Каспийске обслуживают пассажиров 150 маршрутных такси.

Маршрутки в Каспийске являются основным транспортным средством, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" активист движения "Каспийск наш город" Светлана Багмет. "Автобус ходит редко, и неудобен для инвалидов. Маршрутные такси на некоторых маршрутах часто переполнены, особенно в утренние и вечерние часы. Люди жалуются, что вечером тяжело дождаться маршруток, многие перестают ходить. Поэтому они вынуждены брать такси", - отметила она.

Жители Каспийска рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что недовольны повышением цен на проезд в маршрутках. "Я работаю до 19-20 часов. В это время очень проблематично сесть в маршрутку, их почти не бывает. Утром они едут все забитые. За что еще доплачивать?", - возмутился Мурад.

Из-за повышения существенно возрастут расходы на транспорт в семье, рассказала Хадижат. "Я каждый день еду на работу и обратно в маршрутке, другого транспорта нет. Со мной утром едут двое детей-школьников. Выходит, в месяц придется доплачивать 600-700 рублей, это много для нас", - посетовала она.

Цены на маршрутки растут, но они работают плохо, отметила Мадина. "В некоторые районы города маршрутка совсем не ходит, приходится еще идти 15-20 минут пешком. Приходится вызывать такси, в час пик цена по городу доходит до 200 рублей", - сказала она.

Руководитель независимого профсоюза предпринимателей и водителей Дагестана Исалмагомед Набиев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что регулярные внутригородские перевозки пассажиров в Махачкале и Каспийске, и между этими городами осуществляются по нерегулируемым тарифам. Тариф при этом устанавливает сам перевозчик. На маршрутах с нерегулируемым тарифом, в основном, работают частные перевозчики. "Как правило, несколькими маршрутами владеет один перевозчик, а все водители маршруток ему платят определенную сумму. Антимонопольное законодательство тут практически не работает. С другой стороны, пять рублей - не такая большая сумма после начавшихся инфляционных процессов. ГСМ, запчасти, сильно подорожали. К примеру, газ, которым в основном заправляются маршрутки, за небольшое время подорожал с 16 до 26 рублей. Но я понимаю, что любое повышение цен сильно раздражает людей", - рассказал Набиев.

Как следует из информации на сервисе "Яндекс. Карты" стоимость пропана, по данным на 10 октября, составляет на заправках в Каспийске от 25,4 до 26,5 рублей.

Автор: Олег Ионов

Источник: собкор.