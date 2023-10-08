Объявление о подорожании проезда в маршрутках возмутило жителей Каспийска

08 октября 2023, 09:23

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В соцсети распространилось объявление о повышении с 1 ноября стоимости на проезд в маршрутках Каспийска до 25 рублей. Горожане в комментариях назвали рост этого тарифа необоснованным, а также пожаловались на антисанитарию в маршрутках и на несоблюдение их водителями графика движения.

Как информировал "Кавказский узел", жители Дагестана неоднократно жаловались на качество общественного транспорта. Так, по время пандемии, 18 июня 2021 года пользователи соцсетей отметили, что маршрутки городах Дагестана ездят переполненными, несмотря на действовавшие в связи с коронавирусом ограничения. Также жители городов Дагестана неоднократно жаловались и на необоснованные, по их мнению, повышения цен на проезд в общественном транспорте. 7 апреля новость о повышении цены на проезд в маршрутках с 40 до 50 рублей, курсирующих между Махачкалой и Каспийском, возмутила жителей и комментаторов дагестанского паблика. Рост стоимости проезда больно бьет по бюджету малообеспеченных жителей республики, указали они.

5 октября в Instagram-паблике* tut.dagestan было опубликовано объявление о том, что с 1 ноября в маршрутках Каспийска стоимость проезда вырастет до 25 рублей.

"Теперь вместо 20 рублей платить придётся 25", – отметил администратор паблика.

Эта запись в Instagram-паблике* tut.dagestan, на который подписаны около 1,7 миллиона пользователей, на 09.20 мск 8 октября набрала 776 отметок "нравится" и 175 комментариев.

"Цена газа, которым заправляются маршрутки, не поднялись ведь", – отметил пользователь 28022019xiao1.

"Только почему-то, когда цены на топливо снижают, проезд дешевле не становится", – заявил пользователь marfunik.

"Ну вот и все, а зарплаты такие же", – написал zaur83_nagmutdinov.

"Учитывая, что Каспийск маленький город, 25 рублей, за проезд это дорого", – считает djama2406.

"Даже 20 рублей много для Каспийска. Какие 25 рублей? Тут с одного конца города в другой конец города можно за 20 минут пешком дойти. Совесть имейте", – призвал пользователь cosm_zarema_.

"Просто никто не следит за ценами, поэтому творят что хотят", – считает buttaev87.

"Что творится вообще в этих автобусах! Просто невозможно ездить. Водитель до невозможности набирает людей. Ясно, что цены они поднимают. Но почему нет условий для народа? Приходится по 40 минут ждать, а потом сесть в маршрутку невозможно бывает", – пожаловался пользователь madisha__rm.

"Если бы маршрутки еще ездили. Пока дождешься, состариться можно на остановке", – сыронизировала elmira1105.

Запись о повышении цен на проезд в маршрутках Каспийска также была размещена в Instagram-паблике* kaspiysk.life, на который подписаны около 11,9 тысячи пользователей. На 09.20 мск 8 октября эта запись набрала 71 отметку "нравится" и 31 комментарий.

"Почему не обращают внимание на то, что в 19.00 уже маршруток нет. В вечернее время вообще невозможно никуда добраться", – пожаловалась evgeniya_8502.

"Маршруток никогда не бывает, по 30-40 минут маршрутку кто будет ждать? Маршрутчики сами себе хозяева, кажется", – написал пользователь electro_kaspiysk.

"Еще бы маршрутки соответствовали бы – грязные, двери еле держатся, летом от жары нечем дышать, зимой от холода мерзнешь. 11-й маршрут друг на друга сажает людей и плюс еще не дождаться часами их", – отметил пользователь _8709ta.

"Потому что чиновники сами не ездят на маршрутках на работу и обратно вечером, после девяти вечера. Месяц поездили бы, все изменилось бы в лучшую сторону", – считает gasan05mirzalaev.

На 09.20 мск 8 октября на сайте администрации Каспийска нет комментариев относительно повышения с 1 ноября цен на проезд в маршрутках.

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