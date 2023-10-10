Обманутая дольщица Гулякова повторно объявила голодовку в Краснодаре

10 октября 2023, 12:49

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Пенсионерка из Геленджика Людмила Гуслякова сегодня повторно объявила о проведении голодовки около здания краевой администрации в Краснодаре. Месяц назад, во время аналогичной акции, власти пообещали решить проблему с отсутствием жилья, но не выполнили это обещание, пояснила Гуслякова.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 сентября пенсионерка Людмила Гуслякова из Геленджика объявила о проведении голодовки у здания краевой администрации в Краснодаре с требованием решить ее проблему с отсутствием жилья. Она была приглашена на встречу с вице-губернатором вместе с другими обманутыми дольщиками. Чиновники на словах пообещали им выплату компенсаций.

Сегодня Людмила Гуслякова вновь объявила о проведении голодовки в Краснодаре около здания администрации Краснодарского края.

"Месяц назад я уже выходила на голодовку, но нашу проблему так и не решили. Сегодня со мной "группа поддержки" – пайщики. Если у меня не хватит сил держать голодовку, меня заменят", – привел сегодня "Коммерсант" ее слова.

Напомним, ранее Гуслякова рассказала, что вложила деньги в покупку квартиры в 440-квартирном 14-этажном доме №79 по улице Красногвардейской в Геленджике, который затем был снесен по решению суда. Квартиру в этом доме она купила, продав единственное жилье в Бурятии в городе Улан-Удэ. Пенсионерка пожаловалась, что после сноса дома она осталась без жилья и вынуждена жить на съемных квартирах.

Вкладывая деньги в долевое строительство, люди фактически инвестируют в строительный бизнес. Они разделяют риски с застройщиком, взамен получая приемлемую цену жилья, говорится в справке "Кавказского узла" "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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