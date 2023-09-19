Обманутая дольщица из Геленджика добилась встречи с властями

19 сентября 2023, 04:47

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Людмила Гуслякова, которая объявила голодовку у администрации Краснодарского края, была приглашена на встречу с вице-губернатором вместе с другими обманутыми дольщиками. Чиновники на словах пообещали им выплату компенсаций.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 сентября пенсионерка Людмила Гуслякова из Геленджика начала бессрочную голодовку у здания краевой администрации. Она требует от властей решить ее проблемы с отсутствием жилья.

Людмила Гуслякова рассказала 18 сентября корреспонденту "Кавказского узла", что ее акция продлилась примерно три часа. "Моя акция закончилась через три часа, потому что в час дня ко мне подошли сотрудники администрации края и пригласили на переговоры к вице-губернатору края [Александру] Власову. Со мной зашли еще 20 человек из числа группы поддержки обманутых дольщиков. Чиновники попросили тайм-аут до 2 октября. Мы согласились. Нам опять пообещали и мы опять поверили», - рассказала она.

Одна из обманутых дольщиков Евгения Стрижкова рассказала корреспонденту "Кавказского узла" о визите к вице-губернатору. По ее словам, вместе с Гусляковой и 19 дольщиками, пострадавшими от действий застройщика и администрации Геленджика, которая хочет снести дом, она встретилась с Александром Власовым.

«Встреча в администрации прошла в течение полутора часов с вице-губернатором Власовым и представителями ДНСС (Департамент по надзору в строительной сфере) и МО Геленджика. Проект постановления об оказании нам помощи зачитали частично, основные параметры по категориям. Мы выразили возмущение за пропущенные сроки и ряд замечаний по проекту. Власов попросил время до 2 октября для корректировок постановления и согласования. В первой декаде октября планируется встреча в МО Геленджика с представителями власти по завершению этапа формирования выплат. Речь идет именно о выплатах компенсаций. Мы попросили копию протокола встречи и копию документов, о которых нам рассказывал вице-губернатор, но он отказал в этом, сославшись на то, что он не хотел бы видеть рабочие документы в интернете», - рассказала она.

Обманутая дольщица Татьяна Иванова сказала корреспонденту "Кавказского узла", что не доверяет чиновникам. «Чиновники понимают, что дом строился открыто несколько лет. И они якобы ничего не видели. Никаких претензий к застройщикам и к нам они не предъявляли. По нашим подсчетам, застройщики собрали с нас всех около миллиарда рублей. После чего чиновники подали в суд на снос дома, как самовольного строения. На тот период уже у многих было зарегистрировано право собственности, была регистрация по улице Красногвардейская, 79. Дом был полностью готов, люди в нем жили. Чиновники быстро исполнили решение суда и сейчас там парковка вместо нашего дома, как будто его и не было. А куда делся собранный почти миллиард с дольщиков - никто из властей не знает. И никто не собирается нести ответственность за то, что нас ограбили и лишили единственного жилья», - сообщила она.

По словам дольщиков, было возбуждено уголовное дело, около 300 человек признаны потерпевшими, хотя их на самом деле не менее тысячи. Однако обвиняемые не были арестованы. «Нам объявили, что у них нет никакого имущества, на которое мы можем рассчитывать», - рассказала Евгения Стрижкова.

По ее словам, дольщикам совершенно случайно стало известно, что одна из дольщиц, которая имела контакты с застройщиками, подала в суд заявление об отправке дела на дополнительное следствие, дела в суде больше нет. «Где дело - никто из нас не знает. Было и нет», - подчеркнула Татьяна Иванова, добавив, что дольщики написали массу коллективных и индивидуальных заявлений с требованием привлечь к ответу виновных чиновников, а не только застройщиков, но реакции никакой не последовало.

По мнению дольщиков, дело было отправлено на дополнительное следствие, чтобы затянуть его, пока не выйдут сроки давности привлечения к ответственности. Корреспондент "Кавказского узла" связалась с упомянутой дольщицей, однако та ответила, что не обязана ничего пояснять. «Я действую в своих интересах и не обязана кому-то что-то рассказывать. Обращайтесь в органы, ищите там дело и знакомьтесь с ним», - заявила она.

Обманутые дольщики пообещали, что если 2 октября не станет известна судьба обещанных выплат за снесенный дом, они намерены вновь организовать акцию голодовки.

Напомним, что в ноябре 2022 года обманутые дольщики Геленджика также проводили голодовку. 27 ноября 2022 года они приняли решение ее прекратить после того, как чиновники пообещали в течение недели решить их вопрос.

Вкладывая деньги в долевое строительство, люди фактически инвестируют в строительный бизнес. Они разделяют риски с застройщиком, взамен получая приемлемую цену жилья, говорится в справке "Кавказского узла" "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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