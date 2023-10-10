Жительница Кубани добилась компенсации за избиение силовиком

10 октября 2023, 09:21

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Курганинский райсуд Краснодарского края назначил жительнице станицы Темиргоевской Наталье Крисько компенсацию в размере 60 тысяч рублей, частично удовлетворив ее иск к МВД, в котором она пожаловалась на избиение сотрудником полиции.

Как информировал "Кавказский узел", 14 марта 2021 года жители Краснодарского края Наталья Крисько и ее сын Игорь Скоротяга заявили, что сотрудники правоохранительных органов применили к ним физическую силу на глазах у ребенка после сделанного замечания о припаркованном на тротуаре автомобиле. В возбуждении уголовного дела в отношении силовиков было отказано, хотя обстоятельства инцидента зафиксированы на видео.

Курганинский райсуд Краснодарского края назначил компенсацию в 60 тысяч рублей жительнице станицы Темиргоевской Наталье Крисько, удовлетворив ее иск к МВД, в котором она пожаловалась на избиение полицейским. Суд удовлетворил иск Крисько частично, так как она требовала в качестве компенсации 250 тысяч рублей, передали сегодня "Кавказ. Реалии"*.

Решение суда о компенсации пострадавшей стороне стало неожиданным, отметила юрист "Команды против пыток"*. "Это очень редкий случай, когда мы можем взыскать хоть какую-то компенсацию за действия сотрудников полиции", – привел ее слова телеграм-канал "Говорит НеМосква".

По версии следствия, житель станицы Темиргоевской Игорь Скоротяга, который является сыном Натальи Крисько, сделал замечание водителю машины, который ее припарковал так, что она мешала проходу. В автомобиле оказался сотрудник полиции в штатском, он примел силу к Скоротяге и повалил его на землю. Все это видел ребенок Скоротяги.

За своего сына вступилась Наталья Крисько. Ее силовик схватил за руки и толкнул на перила стоящего рядом здания. По словам Крисько, она ударилась о перила затылком. За происходящим наблюдал и не вмешивался еще один полицейский.

В возбуждении уголовного дела в отношении силовиков было отказано восемь раз, их привлечь к уголовной ответственности не удалось. Один из них был оштрафован за неправильную парковку, а на другого было наложено дисциплинарное взыскание.

"Кавказский узел" также писал, что 28 сентября текущего года стало известно, что двое сотрудников правоохранительных органов были отправлены в СИЗО по делу об избиении Федора Валько из хутора Прикубанский, их подозревают в превышении полномочий. Сам Валько спустя полтора месяца после избиения страдает от последствий травмы и не может работать. По словам хуторянина, силовики избили его до потери сознания. Били, в том числе стулом. Врачи диагностировали у него многочисленные ссадины, кровоподтеки, кровоизлияние в глаз и закрытый перелом отростков трех позвонков.

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