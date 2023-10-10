10 октября 2023, 08:29

Вынесен приговор трем жителям Дагестана по делу о посягательстве на жизни силовиков

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Три жителя Дагестана приговорены к 19, 18 и 16 годам заключения по обвинению в посягательстве на жизни сотрудников силовых структур.

По данным следствия, три жителя Дагестана в 2018 году создали террористическое сообщество, вступили в сговор и нашли орудия преступления, из-за чего угрожали жизни сотрудников правоохранительных органов в Дербенте.

Однако им не удалось довести задуманное до конца по независящим от них причинам, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Следственного управления Следственного комитета России по Дагестану.

Суд признал их виновными по части 1 статьи 30 - статье 317 УК РФ и приговорил к 19, 18 и 16 годам в зависимости от роли. Отбывать первые два года наказания они будут в тюрьме, оставшийся срок - в колонии строгого режима.

Ранее "Кавказский узел" также писал, в июне силовики задержали братьев Багомедовых 29-летнего Мухтара и 27-летнего Магомедрасула. Их арестовали в Махачкале по обвинению в изготовлении взрывчатых веществ. В сентябре Багомедовы были также обвинены в посягательстве на жизнь сотрудников силовых структур.

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Примечание:

"Уроженец Дагестана пожаловался на пытки в мордовской колонии", "В Махачкале около 20 человек приняли участие в пикете против нарушения прав подследственных", "Защита полицейского из Кизилюрта добивается расследования его пыток в СИЗО".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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