Вынесен приговор трем жителям Дагестана по делу о посягательстве на жизни силовиков

10 октября 2023, 08:29

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Три жителя Дагестана приговорены к 19, 18 и 16 годам заключения по обвинению в посягательстве на жизни сотрудников силовых структур.

По данным следствия, три жителя Дагестана в 2018 году создали террористическое сообщество, вступили в сговор и нашли орудия преступления, из-за чего угрожали жизни сотрудников правоохранительных органов в Дербенте.

Однако им не удалось довести задуманное до конца по независящим от них причинам, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Следственного управления Следственного комитета России по Дагестану.

Суд признал их виновными по части 1 статьи 30 - статье 317 УК РФ 1 и приговорил к 19, 18 и 16 годам в зависимости от роли. Отбывать первые два года наказания они будут в тюрьме, оставшийся срок - в колонии строгого режима.

Ранее "Кавказский узел" также писал, в июне силовики задержали братьев Багомедовых – 29-летнего Мухтара и 27-летнего Магомедрасула. Их арестовали в Махачкале по обвинению в изготовлении взрывчатых веществ. В сентябре Багомедовы были также обвинены в посягательстве на жизнь сотрудников силовых структур.

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