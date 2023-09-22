Силовики ужесточили обвинение братьям Багомедовым после жалоб на пытки

22 сентября 2023, 12:53

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Мухтар и Магомедрасул Багомедовы, арестованные в Махачкале по делу об изготовлении взрывчатки, обвинены в посягательстве на жизнь сотрудников силовых структур. Силовики связали новое обвинение с оглаской дела после жалоб братьев на пытки, сообщила адвокат.

Как писал "Кавказский узел", в июне силовики задержали братьев Багомедовых - 29-летнего Мухтара и 27-летнего Магомедрасула. Их арестовали в Махачкале по обвинению в изготовлении взрывчатых веществ и подвергли пыткам, чтобы заставить оговорить себя, сообщила в августе их мать Гульнара Багомедова. По ее словам, Магомедрасул под пытками дал признательные показания, а Мухтар отказался от самооговора.

Адвокат братьев Сапият Магомедова пояснила, что Багомедовы арестованы по делу о взрыве в одной из квартир Махачкалы, где, по версии следствия, пытались изготовить взрывчатое вещество. По этому же делу, помимо братьев Багомедовых, подозревается еще один житель Махачкалы, отметила она.

Мухтару и Магомедрасулу Багомедовым, помимо незаконного оборота взрывчатых веществ, инкриминировали покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов, поскольку силовики считают, что Багомедовы готовили взрыв в Буйнакском райотделе МВД, сообщила мать братьев Гульнара Багомедова.

По ее словам, новое обвинение основано на показаниях третьего подозреваемого по этому делу по имени Саид, пишет сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Эту информацию подтвердила адвокат Сапият Магомедова, представляющая интересы братьев. По ее словам, силовики в частном разговоре сообщили, что новая статья о посягательстве на жизнь силовиков (317 УК РФ) добавлена в дело после того, как мать братьев рассказала журналистам об обстоятельствах задержания братьев. "Прямо сказали – если бы шум не поднимали, то этой статьи не было бы", – приводит ее слова издание.

Адвокат отметила, что заявления братьев о пытках пока не нашли документального подтверждения, а при приеме их в СИЗО медосмотр выявил у них лишь несколько царапин. "О пытках известно с их слов", – процитировало Магомедову издание.

Статья 317 УК РФ предусматривает от 12 лет до пожизненного лишения свободы.

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