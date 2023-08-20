Братья Багомедовы пожаловались на пытки в Дагестане

20 августа 2023, 19:38

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Силовики подвергли пыткам арестованных в Махачкале братьев Мухтара и Магомедрасула Багомедовых, требуя признаться в изготовлении взрывчатых веществ, рассказал близким один из братьев.

Братьев Мухтара и Магомедрасула Багомедовых, арестованных в Махачкале по обвинению в изготовлении взрывчатых веществ, подвергли пыткам, чтобы заставить оговорить себя, сообщила их мать Гульнара Багомедова.

По ее словам, в июне силовики задержали 29-летнего Мухтара и 27-летнего Магомедрасула , и несколько дней семья не знала об их местонахождении. Затем на связь вышел Мухтар и рассказал, что его под пытками пытались склонить к самооговору.

"Он сказал, что не подпишет на себя то, чего не делал. А младший, к сожалению, не выдержал, подписал", – приводит сегодня слова Багомедовой "Кавказ.Реалии"*.

Адвокат Сапият Магомедова, представляющая интересы Багомедовых, сообщила, что намерена подать ходатайство о медосвидетельствовании братьев.

Она отметила, что Багомедовы проходят по делу о взрыве в одной из квартир Махачкалы, где, по версии следствия, пытались изготовить взрывчатое вещество. По этому же делу, помимо братьев Багомедовых, проходит еще один житель Махачкалы, информирует издание.

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