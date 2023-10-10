Четверо уроженцев Дагестана осуждены по делу о терроризме

10 октября 2023, 03:43

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Суд в Ростове-на-Дону признал четырех заключенных из Дагестана в создании в колонии террористической ячейки и приговорил к срокам от 18 до 24 лет.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор четырем жителям Дагестана, признав их виновными в совершении преступления по части 1 и 2 статьи 205.4 УК РФ (руководство террористическим сообществом и участие в нем).

Суд установил, что подсудимые, которые отбывали наказание за уже совершенные преступления, участвовали в создании в исправительном учреждении террористического сообщества. Кроме того, они готовили и совершали преступления террористической направленности, пропагандировали и оправдывали терроризм, говорится в сообщении, опубликованном 9 октября на сайте Главного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам.

Все фигуранты дела приговорены к срокам от 18 до 24 лет, которые они будут отбывать в колониях строгого режима.

Ранее "Кавказский узел" писал также, что к маю 2021 года не менее 40 человек стали обвиняемыми по делу об организации "тюремного джамаата" в калмыцкой колонии № 2. К марту 2023 года 13 обвиняемых по этому делу получили длительные сроки лишения свободы. В мае суд назначил сроки от семи до 10 лет лишения свободы еще четырем обвиняемым по делу о террористическом сообществе в калмыцкой колонии.

По версии следствия, не позднее 2013 года уроженец Дагестана Шахбан Гасанов, осужденный за незаконный оборот оружия, создал в ИК-2 террористическую организацию, в которую вошло более 100 заключенных. Сам Гасанов был убит в 2015 году в Хасавюрте. Дело о террористической сети в калмыцкой колонии похоже на пиар-акцию силовиков, поскольку в колониях создание каких-либо группировок возможно лишь при покровительстве со стороны ФСИН, указали в апреле 2020 года аналитики.

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