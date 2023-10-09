09 октября 2023, 07:33

Комментарий в мессенджере привел астраханца к аресту

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Суд арестовал на семь суток жителя Астрахани Евгения Присакаря, признав, что его комментарий в мессенджере Telegram был направлен на разжигание ненависти и вражды.

По версии следствия, житель Астрахани Евгений Присакарь опубликовал комментарий в телеграм-канале украинского блогера Владимира Золкина, в котором, в том числе, выразил поддержку Украине.

Комментарий обнаружили российские силовики, после чего провели лингвистические исследования, они установили, что астраханец унизил достоинство русских как национальности. Евгений Присакарь во время суда признал свою вину, передали 8 октября "Кавказ. Реалии"*.

Суд признал Присакаря виновным в разжигании ненависти и вражды по отношению к россиянам и назначил ему в качестве наказания семь суток ареста.

Комментариев от Евгения Присакаря или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 8 октября стало известно, что суд оштрафовал жителя Астрахани Аманжола Арыстанова на 30 тысяч рублей, признав, что размещенные им в мессенджере голосовые сообщения дискредитировали российских военных.

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Примечание:

"Житель Астраханской области оштрафован за дискредитацию военных", "Комментарии о мобилизации в соцсети привели астраханца к штрафу", "Суд оштрафовал астраханца Катышевцева по делу о дискредитации военных".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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