Комментарий в мессенджере привел астраханца к аресту

09 октября 2023, 07:33

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд арестовал на семь суток жителя Астрахани Евгения Присакаря, признав, что его комментарий в мессенджере Telegram был направлен на разжигание ненависти и вражды.

По версии следствия, житель Астрахани Евгений Присакарь опубликовал комментарий в телеграм-канале украинского блогера Владимира Золкина, в котором, в том числе, выразил поддержку Украине.

Комментарий обнаружили российские силовики, после чего провели лингвистические исследования, они установили, что астраханец унизил достоинство русских как национальности. Евгений Присакарь во время суда признал свою вину, передали 8 октября "Кавказ. Реалии"*.

Суд признал Присакаря виновным в разжигании ненависти и вражды по отношению к россиянам и назначил ему в качестве наказания семь суток ареста.

Комментариев от Евгения Присакаря или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 8 октября стало известно, что суд оштрафовал жителя Астрахани Аманжола Арыстанова на 30 тысяч рублей, признав, что размещенные им в мессенджере голосовые сообщения дискредитировали российских военных.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.