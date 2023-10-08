Публикации в мессенджере обернулись астраханцу штрафом

08 октября 2023, 12:01

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Суд оштрафовал жителя Астрахани Аманжола Арыстанова на 30 тысяч рублей, признав, что размещенные им в мессенджере голосовые сообщения дискредитировали российских военных.

По версии следствия, житель Астрахани Аманжол Арыстанов разместил в мессенджере WhatsApp* пацифистские голосовые сообщения. После этого силовики составили на него протокол, дело было направлено в суд.

Суд оштрафовал Арыстанова на 30 тысяч рублей, передали 7 октября "Кавказ. Реалии"**.

В карточке дела на сайте Ахтубинского суда Астраханской области уточняется, что Арыстанов признан виновным по статье 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России".

Комментариев от Аманжола Арыстанова или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 3 сентября стало известно, что суд оштрафовал также на 30 тысяч рублей жительницу города Знаменск в Астраханской области Елену Ватанскую, признав, что ее комментарий в соцсети дискредитировал российских военнослужащих.

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