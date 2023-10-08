Кодекс об административных правонарушениях. Фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

08 октября 2023, 12:01

Публикации в мессенджере обернулись астраханцу штрафом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд оштрафовал жителя Астрахани Аманжола Арыстанова на 30 тысяч рублей, признав, что размещенные им в мессенджере голосовые сообщения дискредитировали российских военных.

По версии следствия, житель Астрахани Аманжол Арыстанов разместил в мессенджере WhatsApp* пацифистские голосовые сообщения. После этого силовики составили на него протокол, дело было направлено в суд.

Суд оштрафовал Арыстанова на 30 тысяч рублей, передали 7 октября "Кавказ. Реалии"**.

В карточке дела на сайте Ахтубинского суда Астраханской области уточняется, что Арыстанов признан виновным по статье 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России".

Комментариев от Аманжола Арыстанова или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 3 сентября стало известно, что суд оштрафовал также на 30 тысяч рублей жительницу города Знаменск в Астраханской области Елену Ватанскую, признав, что ее комментарий в соцсети дискредитировал российских военнослужащих.

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

** включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Примечание:

"Житель Астраханской области оштрафован за дискредитацию военных", "Комментарии о мобилизации в соцсети привели астраханца к штрафу", "Суд оштрафовал астраханца Катышевцева по делу о дискредитации военных".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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