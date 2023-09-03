03 сентября 2023, 12:41

Комментарий в соцсети обернулся штрафом жительнице Знаменска

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жительницу города Знаменск в Астраханской области Елену Ватанскую, признав, что ее комментарий в соцсети дискредитировал российских военнослужащих.

По версии следствия, жительница города Знаменск в Астраханской области Елена Ватанская разместила в соцсети "ВКонтакте" комментарий, в котором осудила символы специальной военной операции (СВО) на Украине. После этого силовики составили на нее протокол.

Ахтубинский районный суд признал Ватанскую виновной и оштрафовал ее на 30 тысяч рублей, передали 2 сентября "Кавказ. Реалии"*.

В карточке дела на сайте суда уточняется, что Ватанская признана виновной по статье 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитации вооруженных сил России".

Комментариев от Елены Ватанской или ее представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 22 июня стало известно, что в родительском чате жительница Астрахани оставила сообщение, которое силовики сочли дискредитирующим армию. Суд оштрафовал астраханку на 30 тысяч рублей.

Напомним, административная и уголовная ответственность за дискредитацию российских военных была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе Астраханской области, стали подвергаться преследованию по статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней для граждан – штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Житель Астраханской области оштрафован за дискредитацию военных", "Комментарии о мобилизации в соцсети привели астраханца к штрафу", "Суд оштрафовал астраханца Катышевцева по делу о дискредитации военных".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

03 сентября 2023, 13:38

  • Отменен приговор жительнице Чечни по делу об истязании сына

    Апелляционная инстанция в Чечне направила на пересмотр дело Миланы Чергизбиевой, осужденной по обвинению в истязании сына и заявившей, что ее оговорили родственники мужа. Судебное разбирательство перед вынесением приговора было проведено формально, указал суд.

03 сентября 2023, 11:43

  • Жители Аксайского района заблокировали дорогу из-за мусорного полигона

    В Аксайском районе Ростовской области жители поселка Мускатный заблокировали дорогу, по которой доставляются отходы к признанному судом незаконным мусорному полигону. Несанкционированная свалка наносит вред экологии, а возникающие там пожары несут угрозу жилым домам, заявили протестующие.

03 сентября 2023, 10:44

  • Баку и Ереван обменялись обвинениями в обстрелах

    Армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат в Дашкесанском районе и Нахичевани, заявило сегодня Минобороны Азербайджана. Оборонное ведомство Армении обвинило азербайджанскую сторону в обстрелах военных позиций, расположенных в Гегаркуникской области.

03 сентября 2023, 09:49

03 сентября 2023, 08:56

  • Двое военных погибли в Армении

    Во время строительства дороги произошел взрыв, в результате которого погибли военнослужащие Арман Бабаджанян и Артур Погосян, сообщило Минобороны Армении.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи