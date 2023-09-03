Комментарий в соцсети обернулся штрафом жительнице Знаменска

03 сентября 2023, 12:41

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Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жительницу города Знаменск в Астраханской области Елену Ватанскую, признав, что ее комментарий в соцсети дискредитировал российских военнослужащих.

По версии следствия, жительница города Знаменск в Астраханской области Елена Ватанская разместила в соцсети "ВКонтакте" комментарий, в котором осудила символы специальной военной операции (СВО) на Украине. После этого силовики составили на нее протокол.

Ахтубинский районный суд признал Ватанскую виновной и оштрафовал ее на 30 тысяч рублей, передали 2 сентября "Кавказ. Реалии"*.

В карточке дела на сайте суда уточняется, что Ватанская признана виновной по статье 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитации вооруженных сил России".

Комментариев от Елены Ватанской или ее представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 22 июня стало известно, что в родительском чате жительница Астрахани оставила сообщение, которое силовики сочли дискредитирующим армию. Суд оштрафовал астраханку на 30 тысяч рублей.

Напомним, административная и уголовная ответственность за дискредитацию российских военных была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе Астраханской области, стали подвергаться преследованию по статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней для граждан – штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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