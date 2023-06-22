Жительница Астрахани оштрафована за дискредитацию армии

22 июня 2023, 17:12

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд счел дискредитацией армии сообщение в родительском чате и оштрафовал жительницу Астрахани на 30 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", административная и уголовная ответственность за дискредитацию российской армии была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе Астраханской области, стали подвергаться преследованию по статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Сообщение о том, что в родительском чате мать одной из учениц оставила дискредитирующее армию сообщение, поступило в полицию от участницы чата.

Полиция установила автора сообщения в родительском чате и задержала женщину и ее супруга, которые оказали сопротивление, в отношении них были составлены протоколы о неповиновении полиции. Женщина привлечена к административной ответственности за дискредитацию армии, суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей, сообщило сегодня управление МВД России по Астраханской области на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Кавказский узел" также писал, что астраханец Раиль Аймишев оштрафован на 40 тысяч рублей за публикацию пацифистских видеороликов в Youtube.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.