Астраханец оштрафован за дискредитацию российской армии

20 июня 2023, 07:29

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Раиль Аймишев из Астраханской области оштрафован на 40 тысяч рублей за то, что администрировал несколько youtube-каналов, которые дискредитируют российскую армию.

Как писал "Кавказский узел", административная и уголовная ответственность за дискредитацию российской армии была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе Астраханской области, стали подвергаться преследованию по статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Астраханец Раиль Аймишев оштрафован на 40 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. На него составили четыре протокола по указанной административной статье за публикацию пацифистских видеороликов в Youtube, пишут 19 июня "Кавказ.Реалии"*.

В постановлении, опубликованном на сайте Камызякского районного суда Астраханской области, говорится, что Аймишев является администратором нескольких каналов в Youtube, которые дискредитируют вооруженные силы Российской Федерации. В отношении астраханца были составлены четыре протокола, которые были объединены в одно дело. В судебном заседании Аймишев вину признал в полном объеме.

Ранее "Кавказский узел" писал, что суд оштрафовал жителя Астраханской области Андрея Евтушенко на 30 тысяч рублей за дискредитацию военных.

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