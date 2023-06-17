Житель Астраханской области оштрафован за дискредитацию военных

17 июня 2023, 04:02

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На 30 тысяч рублей оштрафовал суд жителя Астраханской области Андрея Евтушенко, обвиняемого в дискредитации армии из-за комментария в соцсети.

Как писал "Кавказский узел", административная и уголовная ответственность за дискредитацию российской армии была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе Астраханской области, стали подвергаться преследованию по статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Житель Астраханской области Андрей Евтушенко был оштрафован на 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации российской армии, пишут 16 июня "Кавказ.Реалии"*.

Поводом для составления административного протокола стал комментарий, оставленный Евтушенко на одном из оппозиционных каналов. В нем он описал свое отношение к боевым действиям на Украине. В суде Евтушенко свою вину признал.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 9 июня стало известно о составлении административного протокола в отношении жителя Астрахани Максима Шилова, обвиняемого в дискредитации российской армии.

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