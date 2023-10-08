Около 300 карабахских студентов подали заявки на обучение в Армении

08 октября 2023, 15:45

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В вузы Армении для продолжения обучения подали заявки около 300 студентов, покинувших Нагорный Карабах, а в армянских школах обучаются уже 40% детей из семей карабахских беженцев, сообщил вице-премьер страны.

Как писал "Кавказский узел", студенты, переехавшие из Нагорного Карабаха, смогут продолжить учебу в Ереванском госуниверситете, вуз готов зачислить их на соответствующий курс по их специальности, сообщило 3 октября руководство университета.

После проведенной 19-20 сентября Азербайджаном военной операции почти все жители покинули Нагорный Карабах, в котором, по разным данным, жили около 120 тысяч человек. К 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. 2 октября миссия ООН заявила, что в Карабахе остается от 50 до 1000 этнических армян. Оригинал заявления ООН, в котором приводятся такие цифры, опубликован на "Кавказском узле".

Около 300 студентов вузов из Нагорного Карабаха определились, где будут продолжать обучение, и уже обратились в соответствующие вузы Армении, сообщил вице-премьер Тигран Хачатрян.

По его словам, в течение следующей недели также планируется утвердить порядок помощи карабахски студентам, если им придется обучаться на платной основе, пишет сегодня "Новости-Армения".

Хачатрян добавил, что около 40% детей, переехавших из Нагорного Карабаха, уже ходят в школы в Армении, и выразил надежду, что до конца будущей недели все карабахские школьники возобновят обучение в Армении, пишет издание.

Об обстановке в регионе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.