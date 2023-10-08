Здание Ереванского госуниверситета. Фото: Pandukht, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42578573

08 октября 2023, 15:45

Около 300 карабахских студентов подали заявки на обучение в Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В вузы Армении для продолжения обучения подали заявки около 300 студентов, покинувших Нагорный Карабах, а в армянских школах обучаются уже 40% детей из семей карабахских беженцев, сообщил вице-премьер страны.

Как писал "Кавказский узел", студенты, переехавшие из Нагорного Карабаха, смогут продолжить учебу в Ереванском госуниверситете, вуз готов зачислить их на соответствующий курс по их специальности, сообщило 3 октября руководство университета.

После проведенной 19-20 сентября Азербайджаном военной операции почти все жители покинули Нагорный Карабах, в котором, по разным данным, жили около 120 тысяч человек. К 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. 2 октября миссия ООН заявила, что в Карабахе остается от 50 до 1000 этнических армян. Оригинал заявления ООН, в котором приводятся такие цифры, опубликован на "Кавказском узле".

Около 300 студентов вузов из Нагорного Карабаха определились, где будут продолжать обучение, и уже обратились в соответствующие вузы Армении, сообщил вице-премьер Тигран Хачатрян.

По его словам, в течение следующей недели также планируется утвердить порядок помощи карабахски студентам, если им придется обучаться на платной основе, пишет сегодня "Новости-Армения".

Хачатрян добавил, что около 40% детей, переехавших из Нагорного Карабаха, уже ходят в школы в Армении, и выразил надежду, что до конца будущей недели все карабахские школьники возобновят обучение в Армении, пишет издание.

Об обстановке в регионе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Баку отчитался о регистрации семи армян в Карабахе", "Три бывших президента Нагорного Карабаха задержаны азербайджанскими силовиками", "Азербайджан обнародовал план по реинтеграции Карабаха".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

08 октября 2023, 14:47

08 октября 2023, 13:50

08 октября 2023, 12:59

  • Пять карабахских пациентов эвакуированы из Армении в Италию

    На лечение в Италию отправлены пять жителей Нагорного Карабаха, раненных при взрыве на складе бензина около Степанакерта, сообщил Минздрав Армении. В клиниках республики остаются 293 пациента, получивших ранения при взрыве и во время боевых действий Азербайджана в Карабахе.

08 октября 2023, 12:01

08 октября 2023, 11:13

  • Военный с Кубани убит в зоне СВО

    Карен Чамян погиб в зоне проведения военной операции, сообщили власти Туапсинского района. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 222 жителей Краснодарского края.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи