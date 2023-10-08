08 октября 2023, 07:34

Житель Красногвардейского района погиб на Украине

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Юрий Гарбалев погиб в зоне военной операции, сообщили власти Красногвардейского района. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 172-х жителей Ставропольского края.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 октября стало известно, что на Украине погиб уроженец Изобильненского района Роман Резников. Он стал, по меньшей мере, 171-м жителем Ставропольского края, чья гибель в зоне проведения специальной военной операции (СВО) была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель села Привольного Красногвардейского района Юрий Гарбалев. Он посмертно награжден орденом Мужества, сообщила 4 октября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация этого района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 172 жителей Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Старшина со Ставрополья погиб на Украине", "Житель Невинномысска убит в ходе СВО", "Власти подтвердили гибель в ходе спецоперации минимум 2550 военных с юга России".

Автор: "Кавказский узел"

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