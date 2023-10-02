Военный из Изобильненского района погиб в зоне СВО

02 октября 2023, 08:21

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Уроженец Изобильненского района Роман Резников погиб на Украине. С начала военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 171 жителя Ставропольского края.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 сентября стало известно, что на Украине погиб Константин Ковальчук из Невинномысска. Он стал, по меньшей мере, 170-м жителем Ставропольского края, чья гибель в зоне проведения специальной военной операции (СВО) была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб уроженец станицы Рождественская Изобильненского района Ставропольского края Роман Резников. Он награжден орденом Мужества, сообщила 26 сентября в соцсети "ВКонтакте" администрация школы №6 в селе Донское, выпускником которой являлся Резников.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 171 жителя Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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