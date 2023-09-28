Житель Невинномысска убит в ходе СВО

28 сентября 2023, 07:03

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Константин Ковальчук погиб в ходе военной операции, сообщили власти Невинномысска. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 170 жителей Ставропольского края.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 сентября стало известно, что на Украине погиб Владимир Дубовик из Курского района. Он стал, по меньшей мере, 169-м жителем Ставропольского края, чья гибель в ходе специальной военной операции была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель Невинномысска Константин Ковальчук. В местной школе №8 в честь него открыта мемориальная доска, написал 26 сентября в своем телеграм-канале глава города Михаил Миненков.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 170 жителей Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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