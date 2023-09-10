Старшина со Ставрополья погиб на Украине

10 сентября 2023, 11:21

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Старшина Владимир Дубовик из Курского района погиб в ходе военной операции. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 169 жителей Ставропольского края.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 сентября стало известно, что на Украине погиб Николай Кудрявцев из Апанасенковского округа. Он стал, по меньшей мере, 168-м жителем Ставропольского края, чья гибель в ходе специальной военной операции была подтверждена официально.

Во время проведения СВО погиб механик-водитель боевой машины пехоты (БМП), уроженец села Полтавского Курского района, старшина Владимир Дубовик. В его честь в детском саду №20 "Колокольчик" открыта мемориальная доска, сообщила 1 сентября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация этого учреждения.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 169 жителей Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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