Власти подтвердили гибель в ходе спецоперации офицера из Урюпинска

07 октября 2023, 12:01

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На Украине погиб командир самоходно-артиллерийской установки Николай Серков, сообщили власти Урюпинска. С начала военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 518-ти жителей Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 октября стало известно о гибели на Украине Сергея Корастелева из Котовского района. Он стал, по меньшей мере, 516-м жителем Волгоградской области, чья гибель во время военной операции была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб уроженец хутора Балтиновский Урюпинского района, командир самоходно-артиллерийской установки Николай Серков, сообщила 2 октября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Урюпинска.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 517 жителей Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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