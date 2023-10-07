07 октября 2023, 12:01

Власти подтвердили гибель в ходе спецоперации офицера из Урюпинска

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На Украине погиб командир самоходно-артиллерийской установки Николай Серков, сообщили власти Урюпинска. С начала военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 518-ти жителей Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 октября стало известно о гибели на Украине Сергея Корастелева из Котовского района.  Он стал, по меньшей мере, 516-м жителем Волгоградской области, чья гибель во время военной операции была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб уроженец хутора Балтиновский Урюпинского района, командир самоходно-артиллерийской установки Николай Серков, сообщила 2 октября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Урюпинска.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 517 жителей Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Артиллерист из Фролово убит в военной операции", "Боец из Волгограда убит в военной операции", "Инженер из Краснодара убит в ходе СВО".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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