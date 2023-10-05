05 октября 2023, 09:57

Контрактник из Котовского района убит в ходе СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военнослужащий-контрактник Сергей Корастелев погиб на Украине, сообщили власти Котовского района. С начала военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 516 жителей Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 октября стало известно, что на Украине погиб Сергей Лесниченко из Котовского района. Он стал, по меньшей мере, 515-м жителем Волгоградской области, чья гибель во время военной операции была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб военнослужащий-контрактник Сергей Корастелев, сообщил 2 октября в своем телеграм-канале глава Котовского района Сергей Чумаков.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 516 жителей Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Артиллерист из Фролово убит в военной операции", "Боец из Волгограда убит в военной операции", "Инженер из Краснодара убит в ходе СВО".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

05 октября 2023, 09:03

05 октября 2023, 08:09

  • Парламент Грузии одобрил поправки в закон о собраниях на фоне критики

    Депутаты парламента Грузии большинством голосов одобрили поправки в закон о собраниях и манифестациях, запрещающие установку палаток и временных конструкций во время акций протеста. В грузинской оппозиции заявили, что эти ограничения лишают жителей права на собрания и выражение мнения.

05 октября 2023, 07:14

  • Состояние здоровья Ибадоглу ухудшилось в СИЗО

    Содержащийся в СИЗО председатель Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губад Ибадоглу почти не может самостоятельно передвигаться из-за ухудшения проблемы с позвоночником, рассказал его брат Галиб Байрамов. Защита Ибадоглу уведомила ЕСПЧ о том, что власти Азербайджана не выполняют предписание суда обеспечить Ибадоглу эффективной медицинской помощью, отметил адвокат Бахруз Байрамов.

05 октября 2023, 06:19

05 октября 2023, 05:21

  • Школьницы в хиджабах допущены на занятия в Залукокоаже

    Школа в селении Залукокоаже допустила до занятий учениц-мусульманок в хиджабах после общественного резонанса, вызванного запретом на религиозную одежду. Школы не вправе запрещать ученицам носить хиджаб, такая дискриминация нарушает конституционные права детей на свободу вероисповедания и доступ к образованию, заявили юрист и правозащитник.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи