04 октября 2023, 09:25

Мобилизованный из Котово убит на Украине

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В военной операции на Украине погиб мобилизованный Сергей Лесниченко, сообщили в администрации Котовского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 515 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 49-летний Алексей Макеев из Новоаннинского района погиб в военной операции, сообщила администрация Панфиловского сельского поселения. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 514 бойцов из Волгоградской области.

В Котово прошло прощание с погибшим на Украине Сергеем Лесниченко, который был мобилизован осенью 2022 года. В администрации района подтвердили гибель жителя Котово, отметив, что он погиб в звании рядового, сообщило 3 октября V1.ru.

Лесниченко был выпускником городской школы № 6, там установили стенд в память о нем, пишет издание.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 515 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Инженер из Краснодара убит в ходе СВО", "Контрактник из Северной Осетии погиб на Украине", "Артиллерист из Фролово убит в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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