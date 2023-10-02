02 октября 2023, 13:27

Боец из Волгоградской области убит на Украине

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В военной операции на Украине погиб Алексей Макеев из Новоаннинского района, сообщили власти. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 514 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", волгоградец Алексей Устинов погиб в военной операции на Украине, сообщили 1 октября в военкомате. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 513 бойцов из Волгоградской области.

49-летний Алексей Макеев из Новоаннинского района погиб в военной операции, у него остались вдова и двое детей, сообщает сегодня со ссылкой на администрацию Панфиловского сельского поселения V102.ru.

Макеев в июне этого года "пошел добровольцем на СВО" и был зачислен на должность старшего разведчика разведроты, сообщила администрация поселения на своей странице во "ВКонтакте". "Погиб 02 сентября 2023 года при исполнении воинского долга", - говорится в публикации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 514 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Инженер из Краснодара убит в ходе СВО", "Контрактник из Северной Осетии погиб на Украине", "Артиллерист из Фролово убит в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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