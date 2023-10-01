Два бойца из Волгоградской области погибли в военной операции

01 октября 2023, 18:04

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Волгоградец Алексей Устинов и боец из Волжского Алексей Коновалов погибли в военной операции на Украине, сообщили в военкомате. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 513 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", глава Кумылженского района сообщил, что в военной операции на Украине погиб лейтенант Григорий Кондрашов из станицы Глазуновской. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 511 бойцов из Волгоградской области.

В Волгограде похоронили 35-летнего местного жителя Алексея Устинова, который 6 сентября погиб в военной операции на Украине. Информацию о его гибели подтвердили в военном комиссариате, сообщает сегодня V1.ru.

В Волжском 30 сентября был похоронен погибший в военной операции 23-летний Алексей Коновалов. О том, что молодой человек погиб в зоне военной операции, сообщили в военном комиссариате. "Он был рядовым", - процитировало издание слова сотрудника военкомата.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 513 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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